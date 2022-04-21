DSE周五開考 天文台料驟晴驟雨 下周雨水增多一連六日高見30度
撰文：勞敏儀
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中學文憑試（DSE）明日（22日）開考，天文台預測明日部份時間有陽光，但亦有一兩陣驟雨，其後氣溫繼續上升，下周天氣持續炎熱，市區最高氣溫達30度，但要留意雨水或會增多，前往考場時最好常備雨傘。
天文台又預料，最快接近月底才能暫別下雨天，預測下周四（28日）將迎來晴天。
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現時影響華南的東北季候風正逐漸緩和，日間部份時間有陽光，天氣逐漸回暖。近正午時分，天文台錄得上水升溫至接近30度。
明日是DSE開考日，首日將為英文科考試。天文台預測，一股潮濕的偏南氣流會逐漸影響本港，料明日部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，晚上能見度較低，天氣亦持續潮濕，最高相對濕度達95%。
天文台預測，周末起天氣漸轉炎熱，下周日（24日）起雨水增多，迎來幾陣驟雨，下雨天料持續至下周三（27日）。但是，雨水未能為本港降溫，料下周一（25日）起一連六日，市區將高見30度。隨高空反氣旋在下周後期稍為增強，本港驟雨減少，最快下周四暫別下雨天。
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