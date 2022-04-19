DSE｜高中生涯停課不斷　考生壓力大致胃痛　學校助走出情緒困擾

疫情下的第三年DSE將於本周五（22日）開考，在第五波疫情衝擊下，應屆考生面授課堂受限，考試安排一改再改，考生忐忑心情不言而喻。仁濟醫院林百欣中學兩名應屆校生坦言受疫情影響大，最怕考試時染疫影響發揮，其中一名學生更稱因壓力大出現生理徵狀，尋求學校社工開導後，才慢慢調整狀態。



對DSE安排變動感無所適從

隨2月底開始本港疫情突如其來大爆發，教育局更改DSE時間表，由原來3月開考改為4月開考，最後落實在4月22日考第一科。應屆考生林賢潤坦言，不斷的變動令其在備考時間情緒受影響，又遇上停課、取消實體模擬試等，令他無所適從。

情緒受困反覆胃痛 尋求社工幫助回復狀態

作為籃球隊猛將的賢潤，過去或因疫情打球機會大減，難有窗口去釋放壓力。他表示，自去年12月底起，已感覺到精神飽受壓力及情緒受困，其後更經常反覆胃痛、難以集中精神學習等，「以為可以自己調節，唔肯定係咪身體不適，覺得學習好疲倦、跟唔上。」他求診時醫生稱有機會是壓力引起，遂約見駐校社工。

自修假期間每日會花四五小時「操卷」的賢潤，1月底為由荃灣搬到元朗住所，在清靜的地方在「避疫兼備考」。他在聽從社工建議後，暫停溫習一、兩天，改為看電影及書，放鬆緊繃的心情，現已逐漸適應高壓的氣氛，找回舒適的備考狀態，希望可在DSE中可達到「3322」入大學的門檻成績。

高中生涯不斷停課 擔心跟不上學業進度

另一考生林沐楗是該校領袖生，他坦言疫情對其高中生涯、DSE等影響相當大，因自中四起遇到社會事件，之後再有疫情，整個高中生涯反覆停課，到最後衝刺階段又因第五波疫情取消模擬試，擔心學習進度跟不上。他稱，因擔心染疫會影響溫書而減少外出，由以前每星期出一兩次門到現時曾14天不外出。

冀親自努力拒校內成績評估 不認同故意中招

二人又表示，希望透過自己努力及備考期衝刺獲得佳績，故萬一考試日快測陽性，亦必然會選擇到竹篙犉灣試場應考，不會用校內成績評估。他們亦稱染病會有後遺症，不認同有考生故意及早染疫以免考試時中招的做法。

班主任嘆今屆考生特別難 師兄返校鼓勵

班主任周佩詩稱疫情令考生有變數，形容考生如「一條唔係自己掌控下嘅橡筋」，又稱曾有學生因染疫，在考網上模擬試時不適，「佢say sorry話可唔可以遲下先考」，認為今年考生特別辛苦。該校上屆考生、現為港大學生的方同學亦認為，疫情下考試特別焦慮，但稱外面情況無辦法預測，建議師弟做好本分即可。

仁濟醫院林百欣中學校長、精神健康諮詢委員會委員曹達明寄語學生「態度決定高度」。（蘇煒然攝）

校長：態度決定高度 應正面面對困難

該校校長、精神健康諮詢委員會委員曹達明表示，今屆中六生比往年都辛苦，因整個高中生涯不斷停課，故多方面都會有壓力，心情亦會有起伏。他寄語學生：「態度決定高度」，勸勉考生應保持樂觀積極心情正面面對困難。

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