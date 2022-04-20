DSE︱考生確診可致電消防專線安排往竹篙灣　當日中招叫抗疫的士

今屆DSE將於周五（22日）開考，消防處今在社交媒體發文，提醒考生確診或被列作密切接觸者，可獲安排前往竹篙灣入住社區隔離設施應考，若在非應考日，可電消防處考生專線5211 9422，處方會安排抗疫專車即日接載考生到竹篙灣；若應考當日確診或被列作密切接觸者，則需致電3693 4770聯絡抗疫的士。兩種情況均需同時致電3628 8860聯絡考評局作安排。



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消防處表示，若在4月16日至5月14日非應考日期間確診或被列作密切接觸者，可於上午9時至下午6時致電該處考生專線5211 9422，並表明考生身份，並通知考評局，會獲安排由抗疫專車接載考生到竹篙灣入住社區隔離設施。即日確診則需致電3693 4770聯絡抗疫的士及通知考評局準備考試安排。

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該處又提醒前往竹篙灣的考生，必須記得帶齊准考證正本、身份證正本及行李，在預約位置上車。