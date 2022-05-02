創105年來五月最低溫紀錄　專家拆解四因素致「寒衣未能入櫳」

今個五月天異常冷，天文台總部今早（2日）錄得16.4度低溫，創近105年以來五月最低溫紀錄，應現「未食五月糭，寒衣未入櫳」，不少市民要由短袖、背心，換上長袖、薄外套保暖。



夏天將至，天氣卻突然降溫，天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武估計有四大影響因素，包括天氣自然波動、東北季候風帶來較強的冷空氣、連續兩日降雨，以及拉尼娜現象令華南沿岸寒潮較正常稍強，故帶來較清涼的天氣。但他預計，全球暖化下酷熱天氣只會增多，這類極端清涼天氣則會越來越罕見。



▼5月2日天文台錄得16.4度 成105年來5月份最低溫紀錄▼

昨日（1日）是五一勞動節，受東北季候風及高空擾動帶來的驟雨影響，多區持續下雨，下午亦一度發出強烈季候風信號，市區最低氣溫降至17.1度，打破1953年的5月1日低溫紀錄（17.7度），成為1917年5月1日錄得15.4度後，近105年最寒冷的勞動節。

天文台昨日亦多次調整今日預測最低氣溫，由最初預測的19度，至早上調低至18度，下午進一步調低至17度，近午夜時分再預測最低只有16度。天文台總部今早錄得16.4度低溫，創下1917年以來5月份最低溫紀錄。

天文台科學主任羅家偉解釋，昨日早上開始一直下雨，同時受東北季候風帶來的冷空氣影響，日間氣溫逐漸由約25度下降至半夜約17度，加上今早雨勢持續，故令氣溫進一步下降。

專家指冷空氣遇驟雨 天氣更清涼

梁榮武表示，以往四至六月仍會有冷空氣南下，今次氣溫出現大幅度波動，估計有四大影響因素，包括天氣出現自然波動、東北季候風帶來較強的冷空氣、連續兩日降雨令氣溫進一步下降，以及拉尼娜現象令華南沿岸的寒潮較正常稍強，故帶來較清涼的天氣。

梁續指，即使這兩日並非下大雨，但當冷空氣來襲，同時出現幾陣驟雨，雨水蒸發時會吸收地面及低層空氣的熱量，令天氣變得更涼，情況就如2016年1月的強烈寒潮，天文台氣溫於1月24日下午降至最低只有3.1度，當日亦有降雨，有利氣溫下降。因此，他認為，今次錄得破紀錄低溫，雲量、雨量及風速亦成影響因素。

天文台上月亦指，拉尼娜在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏冷，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，拉尼娜會在未來兩三個月持續。

料極端酷熱天氣會增多

梁榮武預料，受全球暖化影響，去年5月23日本港更錄得36.1度，打破天文台自1884年以來五月最高溫紀錄，相信今次這類極端清涼天氣只會越來越罕見；反之，極端酷熱天氣則會越來越多。

梁榮武預料，受全球暖化影響，這類極端清涼天氣只會越來越罕見；反之，極端酷熱天氣則會越來越多。（資料圖片 / 林若勤攝）

▼4月29日天文台發出酷熱天氣警告 打破歷來最早發出紀錄▼

