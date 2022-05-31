雷雨靠近　天文台發特別天氣提示　未來一兩小時近中午影響本港

本港天氣驟晴驟雨，天文台今日（31日） 上午9時45分發出特別天氣提示，指現時位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時即約中午影響本港。市民應提高警惕，另天文台已於上午10時15分發出雷暴警告，有效時間至下午1時正，料本港有幾陣雷暴。早上11分， 天文台錄得氣溫30度。



天文台指，指現時位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港。（資料圖片）

截至上午10時12分，天文台天氣雷達圖像顯示，本港以南的雷雨區正逐漸靠近，其降雨率亦不斷遞增。(天文台官網截圖)

現時位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港。天文台指，今日受一股偏南氣流影響，珠江口以南海域有驟雨及雷暴發展。本港地區今日天氣預測方面，天氣炎熱，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴。下午短暫時間有陽光。吹和緩偏南風。展望未來數日持續炎熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，另預料一道低壓槽會在下週初於廣東徘徊，並為該區帶來雷雨。

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