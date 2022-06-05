天文台預測周一起驟雨增多返工返學要注意　間中有狂風雷暴

本港天氣陰晴不定，一連三日長假期快將結束，隨即迎來連場驟雨。天文台今 ( 5日 )

表示，位於華南北部的一道低壓槽會向南移動，並在明日靠近廣東沿岸，該區天氣漸轉不穩定，並預料該低壓槽會在本週中至後期在沿岸地區徘徊，為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。天文台提醒指，明日起驟雨逐漸增多，會增加水浸風險，呼籲市民提高警覺，上班及上學前留意天氣預報，並預留較多時間在交通上，亦要注意天氣對戶外活動的影響。



今日各區天氣炎熱，截至上午11時50分，本港氣溫30.7度，其中上水及元朗公園更高達32.7度。天文台維持今晨發出的特別天氣提示，表示天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。



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本週中後期將有大驟雨及狂風雷暴 下周日始放晴

天文台表示，位於華南北部的一道低壓槽會向南移動，並在明日靠近廣東沿岸，該區天氣漸轉不穩定。預料該低壓槽會在本週中至後期在沿岸地區徘徊，為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。根據九天天氣預報，及至下周日 ( 12日 )及下周一 ( 13日 ) 始乍見放晴，雖仍有幾陣驟雨，但日間短暫時間有陽光。

根據九天天氣預報，及至下周日 ( 12日 )及下周一 ( 13日 ) 始乍見放晴。（天文台官網截圖）

天文台︰呼籲上班及上學前留意天氣預報

署理高級科學主任郝孟騫表示，明日起驟雨逐漸增多，會增加水浸風險，呼籲市民提高警覺，上班及上學前留意天氣預報，並預留較多時間在交通上，亦要注意天氣對戶外活動的影響。

本港各區天氣炎熱，截至上午11時40分，上水及元朗公園的氣溫更高達32.7度。（天文台官網截圖）

今日下午部份時間有陽光 提醒市民天氣炎熱

本港地區下午及今晚天氣預測天氣炎熱，有一兩陣驟雨。下午部分時間有陽光。今晚大致多雲。吹和緩至清勁西南風。天文台今日上午6時45分發出特別天氣提示，表示天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。根據各區氣溫監測，本港各區天氣炎熱，截至上午11時40分，其中上水及元朗公園的氣溫更高達32.7度。

天文台展望明日驟雨逐漸增多，隨後數日天氣不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴。