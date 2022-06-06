芒種日午餐放學時間廣泛地區大雨　天文台預測落足九日

近日本港天氣陰晴不定，天文台更料未來一周亦將有大雨。天文台今早（6日）約11時發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。天文台於中午12時17分再發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



天文台於12時35分又預料，強陣風將吹襲香港。提醒市民如身處室外，盡快到安全地方躲避。而在下午12時25分，赤鱲角錄得每小時超過70公里的強陣風。



今日是廿四節氣中的「芒種」，代表開始進入梅雨時節。天文台預測，一道低壓槽會在本周中至後期在廣東沿岸徘徊，料明日（7日）起一連三日大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的高空反氣旋在下周初向西伸展，廣東沿岸驟雨減少，料周日（12日）才短暫時間重見陽光，但驟雨會落至至少下周三（15日），即落足九日。



▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼



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預測本港今日有驟雨及雷暴 短暫時間有陽光及炎熱

今日是廿四節氣中的「芒種」，代表開始進入梅雨時節，空氣潮濕，天氣悶熱。天文台表示，西南季候風正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴；同時位於廣東北部的低壓槽正逐漸向南移動，靠近沿岸地區。預測今日大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴；下午短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩至清勁西南風。

根據天文台兩小時降雨預報，雷雨區料將於下午近1時殺到，半小時累計雨量或逾10毫米，而天水圍等新界西地區料將最大雨。另外，澳門氣象局則於上午11時20分發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會維持，低窪地區有水浸，並提醒請市民注意出行安全。

九天天氣預報方面，天文台料明日起至周四（9日）連續三日密雲，有大驟雨及狂風雷暴，市區氣溫亦稍跌至最低28度，市民外出緊記帶備雨傘。而受西南季候風影響，周末期間廣東地區仍有幾陣驟雨，料要至周日（12日）才重見陽光。

天文台料下周一（13日）起至下周三（15日），同樣大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫則回升至最高32度。

天文台預測，一道低壓槽會在本周中至後期在廣東沿岸徘徊，料明日（7日）起一連三日大驟雨及狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼

