暹芭風球｜風暴襲港期間3人受傷入院　港府收45宗塌樹1宗水浸報告

暹芭襲港，天文台今日（2日）下午4時20分改發3號風球，取代昨日傍晚發出近21小時的8號風球。港府發言人表示，截至今午4時30分，3名市民在風暴期間受傷，需在公立醫院急症室接受診治。

截至下午4時，政府1823電話中心收到45宗塌樹報告。另外，渠務署確認一宗水浸個案；而民政事務總署則在各區共開放25個臨時庇護中心，共有88人入住。



▼7月1日 暹芭風球襲港 杏花邨海傍翻起大浪▼



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▼7月2日 暹芭風球襲港 民安隊在杏花邨海傍拉起封鎖線▼



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暹芭逐漸遠離香港 但外圍雨帶仍間中帶來狂風驟雨

天文台今午下午4時20分改發三號風球。天文台表示，暹芭會進入內陸並逐漸減弱，隨暹芭逐漸遠離香港，本港風力有所緩和。但本港仍普遍吹強風，離岸及高地仍間中吹烈風，三號強風信號會在今晚午夜前維持。暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨 ；海面仍有大浪和湧浪。

▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼



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三名市民風暴期間受傷入院

醫院管理局表示，截至今午4時30分，三名市民、包括兩名男子及一名女子，在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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政府收到45宗塌樹報告 另確認一宗水浸個案

另外，截至今午4時，政府1823電話中心收到45宗塌樹報告。渠務署亦確認一宗水浸個案。暫時政府未有收到山泥傾瀉報告。而民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有88人入住。

▼6月29至30日 暹芭風球下彩虹掛藍天▼

