小暑過後漸趨酷熱　內地氣象台料下周南海或有熱帶低氣壓生成

踏入二十四節氣中的「小暑」，迎來陽光普照的天氣。天文台表示，本港今日（7日）氣溫預料介乎27至31度，截至正午12時，市區最高氣溫升至31度。天文台預測，受高空反氣旋影響，下周初天氣漸轉酷熱，市區最高氣溫達33度，屆時料再發酷熱天氣警告。

此外，內地中央氣象台預告，未來十日南海中南部海域可能有一個熱帶低壓生成，為中國南部海域帶來明顯風雨天氣。至於美國模式預測亦發現，下周中期南海將有熱帶低氣壓，最高可增強至熱帶風暴程度，並移向海南島一帶。不過歐洲模式則只見低壓區形成。下周會否再打風仍然難料。



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今日是「小暑」，本港早上陽光普照，但日間仍有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩南至東南風。

天文台預測，高空反氣旋會在未來數天為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，料未來兩日本港部份時間有陽光，市區最高氣溫將達32度，達炎熱水平；至下周初漸轉大致天晴及酷熱，料下周日至二（10至12日）市區最高氣溫達33度，天氣再次變得熱辣辣，但局部地區仍然有驟雨。

（天文台網站截圖）

美預報南海下周有熱帶風暴形成

本港剛送走今年首個颱風暹芭，天文台預測，一個廣闊低壓區會在下周初至中期影響南海中北部，料下周三（13日）起本港有幾陣驟雨，但仍部分時間有陽光，市區高見32度，天氣依然炎熱。

內地中央氣象台亦預告，未來十日，南海中南部海域可能有一個熱帶低壓生成，為中國南部海域帶來明顯風雨天氣。

參考美國全球預報系統（GFS），下周二（12日）發現南海有熱帶低氣壓的蹤影，其後稍增強至熱帶風暴水平，下周末移向海南島一帶。但是，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，則只見低壓區形成，未見升級成熱帶氣旋。

▼美國全球預報系統GFS預測▼



天文台曾指南海生成的熱帶氣旋 預測難度一般較高

至於本港會否再打風？早前天文台在網誌也淺談熱帶氣旋的預報方法，在初期預測熱帶氣旋暹芭時，美國模式與其他模式預報的路徑出現明顯差別，強度預測亦較飄忽，故參考價值相對較低；反之，利用集成預報較能減少個別模式帶來的誤差。

天文台又指，在南海生成的熱帶氣旋的預測難度一般較高，因為由其生成至影響香港的時間更短，觀測時間更少，故若數值預報模式的預測與實況有偏差時，可能需要在較短時間內對預測有較大的修訂。

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