天文台7月錄逾20個熱夜　學者：殺傷力更大　唯嚴重性一直被忽視

天文台錄得本港今年7月有超過20個熱夜，中文大學未來城市研究所研究助理教授劉家麟在電台節目中指出，熱夜其實比日間的炎熱殺傷力更大，因並非直接熱死，而是太熱睡眠質素差，令日間累積的熱力無法消散，休息不足的疲倦亦會引致身體機能出現問題，從而誘發不同疾病，但熱夜對健康影響一直被忽視，因不少人認為夜晚沒有太陽不會太熱、變得毫無戒備。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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劉家麟表示本港高樓大廈多，遮擋海風吹入，加上建築物料儲存熱力，受熱島較應及酷熱天氣熱響，人體更難散熱，嚴重可影響健康，導致中暑、熱衰竭甚至誘發心臟病。他提到中大進行的極端高溫天氣與健康風險研究，發現連續五日熱夜的死亡風險增加百份之六，當中女性及長者更易受影響，因女性生理結構上脂肪比例較高，阻礙人體散熱，而長者身體機能及排汗能力差，或有長期病患都會增死亡風險。

熱夜其實比日間的殺傷力更大，劉家麟稱，因並非直接熱死，而是太熱睡眠質素差，令日間累積的熱力無法消散，休息不足的疲倦亦會引致身體機能出現問題，誘發其他疾病。他又提到香港的熱島效應下，市區比郊區高四度，嚴重性一直被忽視，不少人誤以為夜晚沒有太陽不會太熱，他擔心未來熱日同熱夜會越嚟越多，持續時間更長，令市民健康風險增加。

劉家麟在電台節目中指出熱夜其實比日間的殺傷力更大，但嚴重性一直被忽視。（中文大學網頁圖片）

要長遠改善城市過熱環境，以避免酷熱天氣帶來嚴重公共衞生問題，劉家麟表示，首要是合理規劃城市的城市設計與建築發展，進行城市規劃與設計時應考慮順應風向，沿海地盤的設計要令海風可以吹到城市內部，以增加通風流與透風度。此外，亦要增加市面綠化面積，為市民環保降溫，政府應立例及以其他措施推動相關發展。

劉家麟亦鼓勵發展商從市民角度出發，建築設計及營運同時，納入方便市民避暑的設計及設施，如在建築物外牆加入遮陽與綠化設計，以及在商場增加坐椅讓市民避暑休息，亦可增加飲水機方便市民補充水份。樓宇設計上，發展商與政府都可以加以改善，如使用淺色外牆塗料，增加對流窗及可開啟窗戶面積，減使用落地玻璃與密封玻璃，同時可因應座向設計窗戶同遮陽裝，並避免窗同冷氣機散熱位置太近。

市民亦可做好預防措施，應避免在高溫下進行戶外活動，外出時留在樹蔭及有蓋的地方，避免太陽下曝曬，同時亦應經常補充足夠水份。在室內時應在適當時間拉窗簾遮擋陽光，並保持空氣流通，氣溫最好在28度以下，濕度最好在70度以下。另外，晚上都要注意降溫，「有覺好瞓先算係真正休息」，提醒不要等口渴才飲水，如有能力更可在個人層面上減碳減廢，支持環保，飲食上多菜少肉亦可以幫助減緩氣候變化。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼

