七夕風球｜天文台修訂預測　東登變西登威脅大增　最新或掠過維港

【風球／颱風／打風／七夕／天文台／熱帶低氣壓】一個未命名的熱帶低氣壓（熱帶氣旋第一級）昨晚（3日）下午突在南中國海北部生成，天文台晚上10時10分突發出一號風球，預測今日（4日，農曆七月初七七夕）日間至晚上逐漸逼近香港，本地風勢會在今日中午前後有所增強，一號風球至少會維持至早上10時。



天文台昨晚8時發的預測移動路徑圖，料熱帶低氣壓今日下午在深圳大亞灣一帶登陸，即是「東登」；但在午夜前作出大幅度修訂，改為預測會「西登」，在本港以南水域掠過，再移向珠江口以西的澳門和橫琴一帶；其後又在今日凌晨4時再微調，料熱帶低氣壓會取道更接近香港的路徑移動，比之前再近約15公里，相等於港島東西距離。今早5時最新預測，熱帶低氣壓甚至有可能在下午掠過維港。



若熱帶低氣壓最終西登，並極之接近香港，對本港威脅比原先預測東登有天壤之別，因本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。



▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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8月3日晚上8時預測東登 在大亞灣登陸

從天文台8月3日晚上8時發出的預測路徑圖可見，料熱帶低氣壓先向北移動，再轉西北方向移動，趨向深圳大亞灣，大約在尖沙咀天文台以東約60公里登陸，再掠過深圳和東莞，移向廣州，即會是一個東登的熱帶氣旋。

天文台8月3日晚上8時發出的預測路徑圖，料熱帶低氣壓先向北移動，再轉西北方向，在本港以東約60公里的深圳大亞灣一帶登陸，即會東登。（天文台圖片)

8月3日晚上約11時半改預測西登 本港以南約50公里掠過

天文台昨晚上約11時半更新預測路徑圖，與8時的預測大不同，改熱將直接向西移動，會在香港南面水域擔杆群島，再移向萬山群島，再橫過珠江口，趨向澳門和橫琴島，大致為天文台以南約50公里，即會西登。

香港西邊登陸可帶來風暴潮

天文台曾多次指出，熱帶氣旋於香港東邊或西邊登陸，對本港天氣的影響可以有很大的分別。如於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低；但如於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。

天文台8月3日晚上約11時半更新預測路徑圖，料熱帶低氣壓直接向西移動，會在天文台以南約50公里擔杆群島至萬山群島掠過，再橫過珠江口，趨向澳門和橫琴島，即會西登。（天文台圖片)

8月4日凌晨4時微調西登預測 再靠近香港15公里

天文台8月4日凌晨4時發出的預測路徑圖有微調，雖然仍是預測會在本港以南的內地水域掠過，但較凌晨時的西登預測，更加接近香港約15公里，縮短距離相等於港島摩星嶺至小西灣，南面的蒲台島、南丫島、長洲、索罟群島和大嶼山以南會相當接近熱帶低氣壓，未知會否風眼經過；之後料略為向西北移動，橫過珠江口，在澳門登陸。

天文台8月4日凌晨4時再更新預測路徑圖，維持西登預測，但作出微調，料熱帶低氣壓會採取更接新香港的路徑移動，再向本港靠近約15公里，將掠過大嶼山以南的內地桂山島，本港南面的長洲、南丫島和蒲台島會相當接近熱帶低氣壓。（天文台圖片)

8月4日凌晨5時再修訂 掠過維港、經北大嶼西移

天文台8月4日凌晨5時又再更新預測路徑圖，料熱帶低氣壓將更加靠近本港，有可能在本港登陸，風眼並經過維港，再經大嶼山北部進入珠江口，在珠海二次登陸。（天文台圖片)

天文台8月4日凌晨5時又再更新預測路徑圖，料更加靠近本港，熱帶低氣壓有可能在本港登陸，風眼經過維港，再經大嶼山北部進入珠江口，在珠海二次登陸。（天文台圖片)

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中午前後風力有所增強 一號風球至少維持至早上10時

天文台在凌晨4時45分發表的風暴消息，指熱帶低氣壓集結在香港以東約130公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，靠近珠江口一帶。其中心附近最高持續風速為每小時 45公里，距離增強為熱帶風暴尚遠(風速為每小時63公里以上）。

天文台指在過去數小時，該熱帶低氣壓穩定地向偏西方向移動，隨著繼續靠近珠江口一帶，本地風勢會在今日中午前後有所增強。除非該熱帶低氣壓顯著增強，一號戒備信號至少會維持至今日早上10時。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日繼續為廣東沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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熱帶氣旋集結在特定區域時，橫瀾島的盛行風向不同，天文台用此斷定風向。（天文台網頁）

天文台預測今日先吹北至西北風 漸轉吹偏南風

天文台昨晚上8時更新九天天氣預報，預測今日多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海面有湧浪，並提升風力預測，吹和緩至清勁（4至5級）東至東南風，離岸間中達強風（6級）級別，即3號風球風力。

天文台8月3日晚上8時發布的九天天氣預報。

天文台今日凌晨5時發布的九天天氣預報也有改動，預測今日天色甚差，但改吹和緩至清勁（4至5級）北至西北風，漸轉吹偏南風，離岸同樣間中達強風（6級）級別，即3號風球風力。

天文台8月4日凌晨5時發布的九天天氣預報。

下周或再有熱帶氣旋影響香港

天文台表示，隨着該熱帶氣旋遠離，下周日及周一（7及8日）該區驟雨減少。一風未到，天文台預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告前天陰炎熱▼

