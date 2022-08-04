七夕天氣交通｜熱帶氣旋逼近　天文台料一號風球至少下午2時維持

本港地區今日天氣預測多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏南風，離岸間中吹強風。海面有湧浪。



▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 3

（天文台網頁）

熱帶氣旋逼近本港，一號戒備信號現在生效。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來數小時於香港附近登陸。本港會逐漸轉吹偏南風，部分原先受屏蔽的地方會變得當風。除非本港風力普遍增強，否則一號戒備信號至少會維持至下午2時。而與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日繼續為廣東沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴。

天文台8月4日凌晨5時又再更新預測路徑圖，料更加靠近本港，熱帶低氣壓有可能在本港登陸，風眼經過維港，再經大嶼山北部進入珠江口，在珠海二次登陸。（天文台圖片)

天文台展望，未來一兩日有驟雨及雷暴，星期五雨勢有時頗大。星期日及星期一驟雨減少，短暫時間有陽光。

（天文台網頁）

運輸署表示，因水管緊急維修，漆咸道南(往油麻地方向)近香港理工大學李兆基樓的快線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。