天文台料熱足一周　一個地區將高達34度　官方分享防曬必知幾件事

在炎炎夏日，很多人都會進行戶外或水上活動。在外出時大家應做足防曬措施，以減低太陽紫外線對皮膚的傷害。究竟太陽紫外線對我們有什麼影響？而我們應該採取什麼措施應對？以下是一些夏日防曬小「貼士」，供大家參考。



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紫外線對皮膚有什麼影響？

紫外線可根據其能量或波長分為紫外線A、B、C三類。由於所有紫外線C和大部分紫外線B會被大氣層所吸收，因此到達地面的紫外線大多是紫外線A和小部分紫外線B。研究顯示紫外線A會導致皮膚老化、催生皺紋和使皮膚曬黑，亦有可能導致皮膚癌。而吸收過量紫外線B會曬傷皮膚，亦是引致皮膚癌的主要原因之一。 世界衞生組織指出，估計約有八成皮膚癌及接近兩成白內障病例可能與過度曝曬於紫外線下有關，所以市民不可輕視過度曝曬可能引致的傷害。

我們需要採取什麼防曬措施？

要減低紫外線對身體所造成的傷害，最重要是減少陽光直接照射皮膚或眼睛。在紫外線指數偏高的日子，市民應盡量避免長時間在戶外曝曬。在陽光下，市民應該採取以下的防曬措施：使用太陽油、使用傘子、穿長袖而寬鬆的衣物、戴闊邊帽、戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

選擇太陽油時應注意什麼？

防曬系數SPF（Sun Protection Factor）是用來量度太陽油防護紫外線B的能力。簡單地說，它與要多久才在太陽光下被紫外線B曬傷有關。舉例來說，使用SPF15太陽油，在10分鐘出現明顯曬傷的情況會延長至150分鐘才出現。 太陽油的SPF值只反映延遲皮膚受紫外線B曬傷的能力。有關防護紫外線A能力的指標，現時仍未有統一的標準，在亞洲區比較普遍是以PA （Protection Grade of UVA）值來表示。此指標分為三級：PA+、PA++ 和 PA+++，加號愈多代表防曬效能愈高。所以購買太陽油應同時注意SPF及PA值。

多雲情況下，是否可以不用防曬？

高達80%的太陽紫外線能穿透稀薄的雲層。雲層的邊緣有時能反射紫外線，令紫外線強度增加。市民若不肯定紫外線的強度時，可透過電台、電視台、天文台網頁或「打電話問天氣」﹙1878200﹚查閱最新的紫外線指數。

原文：夏日防曬小「貼士」作者：香港天文台