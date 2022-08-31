超強颱風軒嵐諾風力或達山竹級數　料成今年風王　急轉彎有原因

超強颱風「軒嵐諾」持續增強，或成為今年「風王」。天文台預測，軒嵐諾現時中心附近最高持續風速達每小時240公里，料明日（9月1日）更將升至250公里，風力與2018年襲港的超強颱風「山竹」一樣。



路徑方面，天文台料軒嵐諾將移向台灣以東海域，其後「V字形」急轉彎，周六（3日）移入上海對出東海海面。天文台解釋，由於受華中高空西風槽影響，高空反氣旋將稍為減弱，故引導氣流會有改變，令軒嵐諾在台灣以東海域急轉向。雖然軒嵐諾與本港距離甚遠，不過天文台料受其外圍下沉氣流影響，本港接近周末至下周初將晴朗及持續酷熱。



「軒嵐諾」名字是由老撾提供，代表老撾一個國家保護區。天文台表示，在今日（31日）下午4時，超強颱風軒嵐諾集結在沖繩島之東南約150公里，預料向西南移動，時速約18公里，移向台灣以東海域。風力方面，天文台預測軒嵐諾將再增強，明日及周五（2日）中心附近最高持續風速將達每小時250公里。

參考過往襲港熱帶氣旋，2018年的山竹中心附近的最高持續風速估計為每小時250公里，而最接近本港時則減弱為強颱風，最高持續風速將為每小時170公里。而2017年襲港的超強颱風「天鴿」，中心附近最高持續風速則估計為每小時185公里。

引致香港天文台發出十號颶風信號的熱帶氣旋之風力比較。（天文台網頁圖片）

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內地中央氣象台則預測，軒嵐諾將以每小時20至25公里的速度向西偏南轉西南方向移動，明日及周五將在琉球群島以東海面停滯或迴旋，強度變化不大或略有減弱。其後轉向北偏西方向移動，周六（3日）晚間移入東海東南部，強度變化不大或略有增強。

港天文台︰軒嵐諾估計會成為今年西北太平洋上的「風王」

天文台今日又在《天氣隨筆》中指，軒嵐諾除了風暴結構完整外，亦擁有一顆渾圓的風眼，估計會超越今年4月時的超強颱風「馬勒卡」，成為2022年西北太平洋上的「風王」。天文台解釋，軒嵐諾於8月下旬在一片溫暖的太平洋海域上誕生，並在垂直風切變較弱的環境中快速增強為一個超強颱風。

華中風槽削高空反氣旋 軒嵐諾急轉向

至於路徑方面，多個預報機構均料軒嵐諾將於周五凌晨「V字形」急轉彎。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）料軒嵐諾急轉彎後，將移向日本及韓國之間海域。天文台解釋，相比在西北太平洋上熱帶氣旋典型的「轉向型」路徑，軒嵐諾的預測移動路徑較為獨特。

受高空反氣旋引導，軒嵐諾在未來一兩日會先向西南方向移動。隨後受華中的高空西風槽影響，高空反氣旋會稍為減弱，軒嵐諾所受的引導氣流會有所改變，以致軒嵐諾會在台灣以東海域改變移動方向。現時最新概率預報顯示，軒嵐諾較大機會採取偏北移動方向，但亦有一定可能性會採取偏西移動路徑，移向台灣一帶。

軒嵐諾距港甚遠 但仍受其外圍下沉氣流影響

軒嵐諾雖與本港距離甚遠，不過天文台指受乾燥大陸氣流及軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，接近周末至下周初中國東南部大致晴朗及持續酷熱，料本港周六將大致天晴及酷熱，日間乾燥，市區氣溫介乎27至35度，相對濕度則低見45%。

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