中秋長周末有驟雨　天文台料周三有雷暴　菲律賓以東有低壓區發展

【中秋節/迎月/追月天氣】本港近日天晴酷熱，不過天文台料隨後數日天色不穩。天文台預測，一股清勁偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸地區，而一道廣闊低壓槽亦會為該區及南海北部帶來驟雨。預料高空反氣旋會在周五（9日）影響廣東，區內天色好轉。



隨高空反氣旋減弱，天文台料中秋節（10日）及翌日（11日）廣東沿岸短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市民或要在雨中賞月。另外，天文台指，位於菲律賓以東西北太平洋的廣闊低壓區，會在未來兩三日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。根據歐美預報，料該低壓區將移向日本一帶。



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酷熱天氣警告持續超過50小時 明日氣溫略降 今明兩日最高溫差達9度

天文台表示，乾燥的大陸氣流正為華南帶來大致晴朗的天氣。今日（6日）正午時分，本港大部分地區相對濕度下降至50％左右。此外，一股偏東氣流正逐漸影響中國東南沿岸。預料本港下午天晴乾燥及酷熱，今晚漸轉多雲。吹微風，漸轉吹和緩偏東風。

另外，酷熱天氣警告自9月4日生效以來，已持續超過50小時。截至中午12時20分，天文台錄得最高氣溫為34.2度，上水更高見36度。展望未來一兩日氣溫稍低，明日（7日）多雲，間中有驟雨及一兩陣雷暴，氣溫介乎26至30度。與今日最高氣溫料達35度計算，即一夜氣溫或急跌9度。

天文台預測，一股清勁偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸地區，而一道廣闊低壓槽亦會為該區及南海北部帶來驟雨。（天文台網頁截圖）

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中秋節、追月均大致多雲有驟雨

天文台預料周五天色好轉，中秋節及翌日大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，氣溫同樣介乎27至31度。而下周一（12日）公眾假期則大致多雲，有幾陣驟雨，市民在今個中秋連假或無法進行戶外活動。

「軒嵐諾」已減弱為颱風

另外，熱帶氣旋「軒嵐諾」已減弱為颱風，會在今日橫過朝鮮半島至日本海一帶，並逐漸演變成溫帶氣旋。同時，位於菲律賓以東西北太平洋的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣，天文台料該低壓區會在未來兩三日逐漸發展。根據歐美預報，該低壓區會在下周中期移向日本沖繩一帶，強度料介乎強烈熱帶風暴至颱風級別。