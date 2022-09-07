今白露天文台料驟雨雷暴　菲律賓以東有熱帶氣旋生成　或達颱風級

【中秋節/迎月/追月天氣】經過多日乾燥酷熱天氣後，本港天色漸轉不穩。天文台預測，一道廣闊低壓槽會在明日（8日）繼續為南海北部及廣東沿岸地區帶來驟雨。預料高空反氣旋會在周五「迎月」（9日）影響廣東，該區天色好轉，不過隨著高空反氣旋減弱，中秋節（10日）及隨後一兩日廣東沿岸短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，或礙市民賞月。

今日為廿四節氣中的「白露」，代表早晚溫差漸大。天文台預測本港下午及今晚大致多雲，間中有驟雨及一兩陣雷暴。



此外，位於西北太平洋的低壓區昨日（6日）增強為熱帶低氣壓，天文台料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過菲律賓以東海域，並呈「V字形」移向台北方向，而強度方面則料下周一（12日）會增強成為颱風。



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天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽正為該區帶來驟雨。今日（7日）是廿四節氣中的「白露」，代表早晚溫差漸大，令水氣開始凝結成露水，亦有「白露勿露身」的俗語。天文台預測本港下午及今晚大致多雲，間中有驟雨及一兩陣雷暴。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，氣溫介乎26至30度。

周五「迎月」部份時間有陽光 中秋、追月則有驟雨

展望明日有幾陣驟雨，市區氣溫介乎攝氏26至29度，最高氣溫跌穿「3字頭」。而周五「迎月」天色好轉，部份時間有陽光，氣溫回升至介乎27至32度，市民迎月夜料可觀賞到月光。不過天文台料中秋節及隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市民屆時或難以賞月。

天文台料一股較乾燥的大陸氣流會在下周中期至後期影響華南，料下周三（14日）起可重見陽光，下周四（15日）及下周五（16日）大致天晴，日間酷熱及乾燥，氣溫回升介乎28至33度，達酷熱程度。

天文台預測，一道廣闊低壓槽會在明日（8日）繼續為南海北部及廣東沿岸地區帶來驟雨。（天文台網頁截圖）

西北太平洋「風接風」

熱帶氣旋方面，內地中央氣象台指「軒嵐諾」已於昨晚在日本海東北部變性為溫帶氣旋。不過現「風接風」，天文台指在今日正午12時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南約1290公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶低氣壓海平面中心氣壓最低為981 hPa，即為強烈熱帶風暴程度。路徑方面，ECMWF料該熱帶低氣壓橫過台灣及日本沖繩之間海域後，會向北移動在韓國首爾一帶登陸。美國全球預報系統（GFS）則料，該熱帶低氣壓海平面中心氣壓最低為959 hPa，即達颱風程度。路徑方面，GFS料該熱帶低氣壓其後將在上海一帶登陸。

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