中秋節｜天文台料迎月日較大機會見月亮　正日秋風夜雨需雲隙賞月

周六（10日）便是中秋節，天文台今日（7日）表示，周五（9日）迎月日天色好轉，即使早晚部分時間有雲，但看到月亮的機會較高。中秋節及其翌日則短暫時間有陽光，但日間稍後或晚上可能有「秋風夜雨」。天文台指，視乎驟雨發展情況，中秋節當晚仍有機會在雲隙間看見月光。



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天文台九天天氣預報顯示，中秋節天氣時晴時雨。（天文台網頁截圖)

天文台預測明日（8日）大致多雲，有幾陣驟雨，下午部分時間天色明朗。天文台在今日「天氣隨筆」中指出，隨着高空反氣旋增強，預料星期五天色好轉，然而受中高雲層影響，早晚部分時間有雲，但估計看到月亮的機會仍較高。

海面偏南風遇上內陸偏北風引致「秋風夜雨」

到中秋節及翌日，高空反氣旋減弱，在風勢比較微弱的背景下，海陸風效應變得明顯。天文台表示，日間會有從海面吹來的偏南風，而晚上則會有從內陸吹來的偏北風，日間稍後或晚上可能有「秋風夜雨」，視乎驟雨發展情況，中秋節當晚仍有機會在雲隙間看見月光；如遇着不穩定的大氣條件，「秋風夜雨」亦會伴隨雷暴。

中秋節局部地區會有雷暴

天文台又指，中秋節前後中國東南部水汽不算非常充足，大氣亦不算十分不穩定，料中秋節局部地區會有雷暴，但出現大範圍的雷雨機會不大。不過由於預料有幾陣驟雨，故天文台提醒，外出賞月時最好也帶備雨具。

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