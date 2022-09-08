中秋｜天文台料晚間多雲　9.14起連日34度　「梅花」或升呢強颱風

【中秋節/迎月/追月天氣】周六（10日）將為中秋節，不過天文台料當日多雲，或礙賞月。天文台預測，一道高壓脊會在明日（9日）「迎月」為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，中秋節（10日）當天將部份時間有陽光，稍後時間有幾陣驟雨，晚間大致多雲，市民或只能在雲隙間看見月光。



天文台料一股較乾燥的大陸氣流，會在下周中至後期為華南帶來晴朗及酷熱的天氣，「秋老虎」發威，下周三（14日）起連續三日市區亦料高見34度。另外，熱帶風暴「梅花」料會在未來數天大致移向台灣以東海域，並逐漸增強，下周一（12日）更或達強颱風級別。



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天文台表示，今日（8日）廣東沿岸天色大致良好。同時，與一道廣闊低壓槽相關的驟雨正影響南海北部，並於11時30分發出酷熱天氣警告，而截至中午12時，天文台錄得最高32.5度。料今日大致天晴及酷熱，有一兩陣驟雨；吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。

明日為「迎月」，天文台預測一道高壓脊會在為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，並料日間酷熱及乾燥，氣溫料介乎28至33度。中秋節及隨後一兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

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下周三起連續3日氣溫高見34度

根據九天天氣預報，天文台料中秋節當日部份時間有陽光，日間乾燥；稍後有幾陣驟雨，晚間大致多雲。

周日（11日）「追月」則局部地區有煙霞，早晚大致多雲，兩日氣溫則同樣介乎27至32度，料只可在雲隙間觀見月光。天文台又預測，下周三起將一連三日天晴乾燥，日間酷熱，氣溫高見34度，市民要注意天氣變化。

(天文台網頁截圖)

熱帶氣旋已命名「梅花」趨向琉球群島 料可升級成強颱風

此外，天文台指位於西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「梅花」，該名字由澳門提供，指梅花耐寒，代表中國人的堅毅。而在今日上午10時，梅花集結在沖繩島之東南偏南約1110公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。

內地中央氣象台則料，梅花將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級，並向琉球群島靠近，將於下周一進入東海後北上，未來趨向韓國一帶。

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