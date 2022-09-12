遊日注意｜西北太平洋三旋共舞　梅花變強颱風　熱帶低氣壓料襲日

踏入9月，亦是熱帶氣旋活躍期。根據聯合颱風警報中心（JTWC）及台灣中央氣象局預測，西北太平洋將上演「三旋共舞」，出現三個熱帶氣旋同時發展的情況，當中包括正逼近浙江一帶的強颱風「梅花」、位於關島東偏北方向約2,110公里的熱帶風暴「苗柏」，以及日本以南約1,000公里海面的熱帶低氣壓。



不過根據台灣中央氣象局路徑預測，相信三個熱帶氣旋對本港亦沒有影響。而當中未被命名的熱帶低氣壓料周六（17日）移向日本鹿兒島一帶。隨着日本漸開放旅遊，如市民近期遊日，要注意天氣變化。



強颱風梅花趨向華東沿岸

中秋節過後天氣仍然酷熱，風季仍活躍。在西北太平洋同時出現三個熱帶氣旋同時發展的情況，目前以梅花強度最高。

天文台表示，今日（12日）下午4時，強颱風梅花集結在台北以東約270公里，預料向北移動，時速約10公里，移向東海一帶，並靠近華東沿岸。強度方面，天文台料梅花周三（14日）將減弱為颱風級別。

關島以東偏「苗柏」逐漸發展料向北移動

另外，位於關島以東偏北方向約2,110公里的熱帶風暴「苗柏」亦漸發展，內地中央氣象台料苗柏將以每小時15至20公里的速度向東北方向移動，大致移往阿拉斯加拉特群島一帶，強度逐漸加強。中央氣象台又預料，苗柏對內地沒有影響。

熱帶低氣壓生成 預測將增強襲鹿兒島

另外，日本本州名古屋以南約1,000公里的西北太平洋上，有一個熱帶低氣壓生成並逐漸發展。台灣中央氣象局預測，該熱帶低氣壓將以每小時6公里的速度，向偏北方向移動，料周六逼近日本鹿兒島一帶。強度方面，根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶低氣壓將達強烈熱帶風暴至颱風程度。

▼9月12日 中秋節後本港天氣酷熱▼



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▼8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼

