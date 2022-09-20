天文台料廣闊低壓區下周初影響南海北部　美預報達強颱風程度

本港近日天氣不穩，時晴時雨。天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，區內天色普遍良好。受季候風補充影響，周末期間沿岸地區風勢頗大及有幾陣驟雨。周五（23日）為廿四節氣中的秋分，天文台料將有幾陣驟雨。



另外，天文台預料一個廣闊低壓區，會在下周初至中期為南海北部至呂宋海峽帶來不穩定天氣。根據美國全球預報系統（GFS）預測，低壓區周六（24）於菲律賓以東形成，料下周三（28日）在越南一帶登陸，強度最高或達強颱風程度。



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踏入9月底，本港天氣仍未見秋意。天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。此外，驟雨正影響沿岸地區及南海北部。天文台預測本港今日（20日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。

天文台於上午11時45分發出特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港，呼籲市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避；以及離開水面，切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。

天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，該區天色普遍良好。（天文台網頁截圖）

周五秋分料有陽光 氣溫介乎27至32度

展望未來數日部分時間有陽光，明日風勢頗大及乾燥，氣溫則介乎27至31度。周五為廿四節氣中的秋分，代表秋天的一半，晝夜時間長短再次相等，天文台料周五部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度，仍然炎熱。而下周一（26日）起天氣漸趨惡劣，將多雲有幾陣驟雨，氣溫亦稍降至介乎27至30度。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



廣闊低壓區下周帶來不穩定天氣 歐美預報系統預測有分歧

熱帶氣旋方面，天文台料一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海北部至呂宋海峽帶來不穩定天氣。美國全球預報系統（GFS）則預測，低壓區周六於菲律賓以東形成後一直向西移動，下周三在越南一帶登陸。強度方面，GFS料低壓區海平面中心最低氣壓為950 hPa，即達強颱風程度。不過歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見相關低壓區預測。

南瑪都降為強烈熱帶風暴 今明兩日橫過日本本州

另外，天文台指「南瑪都」已減弱為強烈熱帶風暴，料會在今明兩日橫過日本本州沿岸，並逐漸演變為溫帶氣旋。內地中央氣象台則指，南瑪都已於今日早上在日本本州島北部變性為溫帶氣旋。

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