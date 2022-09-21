天文台料廣闊低壓區下周帶來不穩天氣　周末風勢頗大離岸吹6級風

本港近日天氣不穩，天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日影響華南沿岸，區內天色普遍良好。受季候風補充影響，周末期間沿岸地區風勢頗大。周五（23日）為廿四節氣中的秋分，天文台料將有幾陣驟雨。



另外，天文台預料一個廣闊低壓區，會在下周初至中期為南海中至北部帶來不穩定天氣。根據美國全球預報系統（GFS）預測，低壓區周六（24日）於菲律賓以東形成，料下周三（28日）進入南海並趨向廣東沿岸一帶，強度最高或達颱風程度。不過歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見相關低壓區預測。



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本港天氣仍未見涼意。天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測本港今日（21日）本港下午部份時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風，氣溫介乎26至31度。

周末離岸風力達3號風球程度 迎驟雨天氣

展望未來數日部分時間有陽光，周五(23日)是廿四節氣的秋分，代表秋天的一半，晝夜時間長短再次相等，天文台預測當日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度。至於周末期間風勢頗大，天文台預測周六至下周一(24至26日)離岸間中吹6級風，按蒲福氏風級表，即風力達到3號風球程度。

天文台又預料，本港在秋分當日起，直至下周五(30日)連日有驟雨，下周一至周三(26至28日)亦大致多雲。

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中央氣象台︰未來10天西北太平洋和南海將可能有1至2個颱風生成 歐美預報系統有分歧

天文台早前預告本港風季未完，天文台預料一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海中至北部帶來不穩定天氣。至於下周會否有熱帶氣旋形成，內地中央氣象台的中長期天氣預期指，未來10天，西北太平洋和南海海域，將可能有1至2個颱風生成。

至於歐美預報系統有分歧。美國全球預報系統（GFS）預測，低壓區周六於菲律賓以東形成後一直向西移動，下周三進入南海，預測路徑趨向廣東沿岸及珠江口一帶，下周五（30日）將接近香港。強度方面，GFS料低壓區海平面中心最低氣壓為958 hPa，即達颱風程度。不過本港天文台預料當天本港只吹東風4級；歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦未見相關低壓區預測。

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