低壓區逐漸發展　天文台︰熱帶氣旋似乎形成中　美預報達颱風程度

本港近期天氣陰晴不定，天文台預測今日(22日)大致天晴，吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。明日（23日）為廿四節氣中的秋分，料部份時間有陽光，但有一兩陣驟雨。受季候風補充影響，周末期間沿岸地區風勢頗大，離岸吹6級風，風力或達程3號波程度。

天文台又表示，位於菲律賓以東的一個低壓區會逐漸發展，預告一個熱帶氣旋似乎在形成中。該低壓區在下周初至中期橫過南海中至北部，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。

根據美國全球預報系統（GFS）預測，一個熱帶氣旋或於下周四（29日）於南海形成，隨後逐漸增強，預測路徑將移向海南島，強度最高或達強颱風程度。內地中央氣象台中期預測亦指，未來10天西北太平津及南海將有2個颱風形成。不過歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見相關熱帶氣旋預測。



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本港今日天色晴朗。天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測本港今日（22日）本港下午大致天晴，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸風勢清勁，氣溫介乎27至37度。

(天文台網頁截圖)

周末離岸風力達3號風球程度 迎驟雨天氣

展望未來數日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。明日(23日)是廿四節氣的秋分，代表秋天的一半，晝夜時間長短再次相等，天文台預測當日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎27至32度。至於周末期間風勢頗大，天文台預測周六至下周一(24至26日)離岸間中吹6級風，按蒲福氏風級表，即風力達到3號風球程度。

天文台又預料，本港在秋分當日起，直至下周六(10月1日)連日有驟雨，下周一及周二(26至27日)亦大致多雲。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



天文台預告或有熱帶氣旋形成 內地氣象台料西北太平洋及南海「打孖風」

至於熱帶氣旋方面，天文台預料一個廣闊低壓區會在菲律賓以東逐漸發展，並預告一個熱帶氣旋似乎形成中，並於下周初至中期橫過南海中至北部，屆時廣東沿岸風勢較大及有驟雨。至於內地中央氣象台的中長期天氣預期指，未來10天，西北太平洋和南海海域，將可能有2個左右的颱風生成，並對內地南部及東部帶來大風雨。

歐美預報有分歧 美預報料周四南海有熱帶氣旋

對於下周會否打風，歐美預報系統亦有分歧。美國全球預報系統（GFS）預測，該低壓區周日於菲律賓以東逐漸發展，一直向西移動，最快下周四南海有熱帶氣旋形成。預測路徑趨向海南島。強度方面，GFS料低壓區海平面中心最低氣壓為973hPa，即達颱風程度。

不過本港天文台的9天天氣預報，仍預料當天本港只吹東風4至5級；而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見相關熱帶氣旋預測。

此外，天文台表示，在正午十二時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之東南約820公里，預料向西北偏北移動，時速約25公里，大致移向日本以南海域。

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