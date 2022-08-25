馬鞍風球｜天文台落波吸1500個嬲嬲　梁榮武：作決定只考慮一條件

「馬鞍」風球來去匆匆，天文台今早（25日）9時許宣布改掛三號風球，不少市民不滿「落波」決定倉促，有人走到天文台社交平台專頁聲討，相關貼文惹來近1500個嬲嬲。



前天文台助理台長梁榮武解說天文台決定時稱，「落波」唯一條件是視乎當時風力，而今早9時許，幾乎無一個地方風力達到烈風程度，因此認為「落波」決定無不妥，而「馬鞍」移動速度快，故較預期早幾小時遠離本港，8號風球懸掛時間亦較預期短。



他形容，傳媒和網民不斷報道馬鞍風力極強，令市民以為可享難得的「風假」，最終願望落空後便將情緒發洩在天文台身上，惟笑言疫情下，不少公司已採取在家工作模式，市民難再期望打風不用工作。



▼8月25日改發三號風球後，市民在紅隧輪候巴士趕返工情況▼



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▼8月25日早上杏花邨大浪拍岸▼



天文台清晨5時許預告，將於早上9時至11時「落波」，踏入預告的時間，天文台便在早上9時20分於Facebook專頁發文宣布改掛三號強風訊號，並會視乎風力減弱程度，考慮改發一號戒備訊號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

市民到天文台FB專頁留批評：9點話即將 20分鐘就改3號

消息一出，打工仔風假即告終，天文台貼文隨即有批評「落波」決定倉促之聲，「給嬲」數目近1500個：「今次真特別，9點前講9-11內掛（三號風球），9點話即將，突然0920改掛3號，點解唔跟返以前做法，早點講一個實質時間改掛呢？等打工仔多啲準備。」

有網民更附上天文台馬鞍預測路徑截圖，稱在改掛三號風球之際，馬鞍仍在本港400公里範圍內，直斥「次次都係橫風橫雨落三號波，財團佬緊要過市民。」

前天文台助理台長梁榮武稱難以遷就所有市民期望

前天文台助理台長梁榮武為天文台的決定解話指，馬鞍的距離並非懸掛風球的考慮因素，而改發三號風球的決定亦難以遷就所有市民的需要和期望。

落波時幾沒地區吹烈風 梁榮武：冇理由再掛住8號波喺度

他指，落波唯一條件係當時風力：「唔係話睇個風有幾強、幾遠、點樣走法，當然佢離開香港嘅話，即係表示個風力唔會再增強，表示落波嘅決定更加有信心去落，今朝落波我睇返嗰陣時風力，其實幾乎冇任何一個地方係達到烈風程度，所以冇理由再掛住個8號波喺度。」

唯一條件係睇嗰陣時嘅風力，唔係話睇個風有幾強、幾遠、點樣走法......今朝落波我睇返風力，幾乎冇任何一個地方係達烈風程度，所以冇理由再掛住個8號波喺度。 前天文台助理台長梁榮武

前天文台助理台長梁榮武。（資料圖片）

「馬鞍」移動速度快 預測有誤差不罕見

他續指，「馬鞍」的移動速度較快，時速達20至30公里，凌晨兩三點便已開始遠離本港，與昨日掛8號風球預測今早最接近本港的說法有出入，但他認為有誤差並不罕見：「天文台預測個風，唯一手段係睇電腦模式， 如果電腦模式係準確，咁我哋咪可以做得好啲，如果電話模式同實際情況有偏差，咁得出嚟嘅結果咁可能同大家期望都有差異。」

大氣層本身係一個混沌嘅系統，係唔容許我哋人類做出100%準確嘅預測，但呢啲嘢市民大眾又唔明白嘅。 前天文台助理台長梁榮武

全球對風暴預測普遍有數十公里誤差

梁榮武又提到，一般颱風吹襲本港西面，風力會較大，惟今次「馬鞍」的風力卻遠遜預期：「呢個風就種種原因令到香港普遍嚟講個風力都唔係太大。」他又強調，全球對於風暴的預測普遍都有數十公里誤差，而本港和澳門的距離已有50公里，颱風吹澳門和吹香港的風力相差已很大，形容「差之毫釐，謬之千里」，有誤差更是「多不勝數」。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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市民對預測要求增 今次決定無不妥：個風幾時跌到適合落波時間要睇個天

對於天文台預告早上9時至11時改掛三號風球，踏入9時許便正式落波，梁榮武表示： 「以前我哋從來都唔會咁樣講，唔會話畀人聽我哋幾多點鐘落波。」他強調天文台要根據客觀數據，風力減弱便可落波，惟近年市民對天氣預測的要求大增，故估計天台文要在「掛波」和「落波」前提供更多預警，今次「落波」在預告時間內，認為做法並無不妥：「個風幾時跌到適合落波嘅時間，就真係要睇個天。」

至於天文台在接近中午時份發出特別天氣提示，指與馬鞍相關的一道外圍雨帶會在未來一兩小時橫過本港，並帶來驟雨及狂風，他則認為，影響本港的雨帶只是外圍雨帶，最強的雨不會殺到本港，影響並不會達到暴雨警告水平，最多也只會達到黃雨級別。

▼8月24日，天文台改發8號風球▼



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▼8月24日中午 「馬鞍」逼近天文台發出三號風球▼

