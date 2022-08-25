馬鞍風球｜落波被疑倉促　天文台︰風力有上落　預告設兩小時緩衝

「馬鞍」風球來去匆匆，天文台今日（25日）早上9時許宣布改掛3號風球，較預期早幾小時，一眾「打工仔」的颱風假希望，在短短一兩小時內幻滅，天文台facebook專頁亦隨即惹來大量抨擊意見。

天文台高級科學主任李淑明解畫指，由於「馬鞍」移動迅速，時速高達28公里，在凌晨三四時已最接近本港，較預期提早3小時；而其採取偏西路徑，最接近香港時，距離為190公里，亦較預期遠。



李續說，雖然風勢較預期略減，但多區仍錄得烈風，甚至暴風程度的風力，跟預期接近。她指，天文台也希望盡早預告「掛波」和「落波」，讓市民有足夠時間準備，惟馬鞍的不確定性大，風力亦「有上有落」，難精準預測落波時間，在平衡市民安全的大前題下，故「落波」的預告有長達兩小時緩衝期。



▼8月25日改發三號風球後，市民在紅隧輪候巴士趕返工情況▼



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天文台高級科學主任李淑明。（天文台影片截圖）

天文台高級科學主任李淑明表示，馬鞍移動時速達28公里，較一般時速20公里的熱帶氣旋更快，故在凌晨三四時已最接近香港，較預期快3小時，而其採取偏西路徑，故最接近香港時，距離香港約190公里，相較預測遠。其風力明顯無法與超強颱風「天鴿」和強颱風「山竹」比較，但本港多區均錄得烈風水平，而昂坪氣象站的風力更達暴風水平，跟預期相近。

李說，馬鞍較預期早「殺到」，並非預期中的最漲潮時間，「因為最初我哋預計佢最近嘅時候，就咁啱遇着天文潮最高水平嘅時候，所以要預警提大家要防水浸，因為佢可能天文潮加上風暴潮，就可能水位會比較高」。她強調，雖然最終水位略低於預測，如鰂魚涌的最終水位為2.7米，輕微低於預測的3米，「佢（馬鞍）始終走得快都好啦，佢始終有風暴潮。」

▼8月25日早上杏花邨大浪拍岸▼



李淑明又為「誤判」馬鞍路徑解畫，李說，原先周一（22日）預測馬鞍最終會在接近珠江口一帶登陸，惟最終路徑卻「偏西咗都相當多」，相隔3日出現如此大的偏差，她直言挑戰極大：「我哋都成日提住個路徑有好多變數，呢個都係挑戰嚟，我哋之前都預計咗，所以變咗好多時，我哋都要密切監察住個情況，要去調節返。」

李︰風力有機會「有上有落」 預告會有兩小時緩衝期

天文台預告早上9時至11時改掛三號風球，踏入9時許便正式落波，做法飽受批評，天文在的Facebook專頁更吸過千「嬲嬲」。李淑明解釋，「其實盡早預警畀市民，我哋一路都盡力做，所以唔單止話落風球預早講，今次都見到3號風球都未上，我哋已經有個預告幾時可能有需要8號風球」，強調預警是希望讓市民有更多時間準備。

惟她坦言，預測的路徑和風力仍存在許多變數，當中風力更有機會「有上有落」，一旦在風力甫開始下降便改掛3號波，風力突然上調時便有可能會出現危險，故在預告時會有兩小時緩衝期，「好難講話一個精準、講到實係幾多點幾多分落（波），就難以做得到。」

（風力）不確定性好大嘅時候，我哋都唔可以講得到（實際落波時間），我哋衡量過變數雖然有，但都幾有數信心嘅時候都盡量早講，掛風波就好重要，要多啲時間預備，落風球都盡量想早啲講，但落風球一個最重要就係要安全，我哋係要好肯定個風力一定係減弱，唔會話又上又落嘅情況。 天文台高級科學主任李淑明

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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▼8月24日，天文台改發8號風球▼



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▼8月24日中午 「馬鞍」逼近天文台發出三號風球▼

