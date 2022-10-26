天文台料萬聖節放晴　秋風起日夜溫差6度　秋颱轉軚移向琉球群島

秋意漸濃，乾燥的東北季候風正為本港帶來晴朗天氣，天文台預測下周廣東沿岸北風增強，天氣將變得非常乾燥，最低相對濕度跌至40%，料今年萬聖節（31日）將有好天氣，但外出過節的「嘩鬼」們要留意日夜溫差較大。



▼2021年萬聖節的蘭桂坊▼



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本港今日陽光普照，正午時分大部分地區的相對濕度下降至約50%。天文台預測，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間，持續為華南帶來晴朗的天氣，料本港繼續迎來好天氣，氣溫亦逐步上升，料下周日（30日）市區最高氣溫回升至30度。

天文台預測，受一股東北季候風補充影響，下周初至中期廣東沿岸北風增強，天氣變得非常乾燥，日夜溫差較大，料萬聖節當日最低相對濕度跌至40%，同時離岸及高地間中吹強風，市區氣溫介乎23至29度，日夜溫差達6度，外出時也要注意保暖，料下周仍然持續天晴乾燥。

（天文台網站截圖）

熱帶氣旋對本港構成直接威脅機會偏低

此外，天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在本周後期靠近呂宋一帶，隨後轉向東北方向移動，大致移向琉球群島。

天文台昨日撰文指，秋颱難測，日前潛在熱帶氣旋較大機會向偏西方向移動，橫過菲律賓，但事隔兩日，隨著廣闊低壓區逐漸發展，各電腦模式對其路徑預測開始靠攏，顯示該潛在熱帶氣旋較大機會在呂宋一帶轉向東北方向移動，大致移向琉球群島。

但是，該潛在熱帶氣旋轉向的具體位置仍有一定分歧，最東至最西的位置可以相差近1000公里，主要取決於西北太平洋高空反氣旋的位置。若高空反氣旋位置較東，熱帶氣旋的轉向位置亦會較東；反之，高空反氣旋位置較西，熱帶氣旋的轉向位置亦會較西。即使以現時較西的路徑可能性而論，該潛在熱帶氣旋對本港構成直接威脅的機會仍然偏低。

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