尼格風球｜天文台預告最快今晚發一號風球　11.1成颱風闖400公里

熱帶氣旋尼格逐步逼近，天文台發出特別天氣提示，表示現時仍為強烈熱帶風暴的尼格會在今日進入本港800公里範圍。按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸，視乎尼格的發展及動向，天文台會在今晚至周一早上發出一號戒備信號。

受到尼格及東北季候風的共同影響，本港未來數天風勢頗大，高地風力可能達到烈風程度，天文台預料與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為廣東沿岸帶來狂風驟雨。



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在正午12時，強烈熱帶風暴尼格集結在東沙之東南偏南約540公里，預料初時向西移動，稍後轉向西北偏北移動，時速約12公里，移向南海北部。 此外，位於西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定的天氣，並移向菲律賓以東海域一帶。

天文台預測，本港今日大致天晴及乾燥，市區最高氣溫達30度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

澳門地球物理暨氣象局預料，熱帶氣旋尼格進入南海後移動速度稍緩，將於今日稍後時間進入澳門800公里範圍，隨後尼格將轉為向北移近華南沿岸。由於預料尼格將繼續緩慢移動，澳門將於晚間至明日考慮發出熱帶氣旋信號。

周四與港相距約200公里

天文台預料，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸。按目前預測路徑，尼格將於周二（11月1日）將升級成颱風級別，中心附近最高持續風速為每小時120公里，並闖入本港400公里範圍，但其後稍稍減弱成強烈熱帶風暴，最近與本港相距約200公里。不過，天文台料尼格最後轉向海南島一帶，並大幅減弱成熱帶低氣壓。

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本周中期迎狂風驟雨

本港最快今晚至周一早上掛一號風球，受尼格及東北季候風的共同影響，未來數天沿岸地區風勢頗大，海有湧浪；與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為該區帶來狂風驟雨。

天文台預測，明日萬聖節仍然部分時間有陽光及乾燥，但踏入11月首日天氣明顯轉差，將大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，海有湧浪，天氣亦顯著轉涼，市區最低氣溫只有19度，較前一日大跌8度，翌日更間中有狂風驟雨。天文台料本港多日有幾陣驟雨，最快下周一（7日）才短暫時間有陽光。

在風勢預測方面，天文台預測未來一連四日高地吹8級風，天文台提醒進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。

（天文台網站截圖）

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