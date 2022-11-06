天文台料「立冬」稍涼低見20度　周二晚空上演「月掩天王星」

秋意漸濃，明日（7日）將迎來二十四節氣中的「立冬」，意味冬季的開始。天文台預測，受東北季候風影響，華南沿岸天氣稍涼，市區最低氣溫只有20度。隨着高空反氣旋增強，本周普遍晴朗，料有利觀賞周二（8日）晚上演的月全食，屆時市民抬頭可看見銅紅色的月球。



▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼



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東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣，今早全港各區最低氣溫均跌至20度以下，九龍、港島及大嶼山亦錄得數毫米雨量，料今日仍有幾陣雨，吹和緩至清勁東北風。

明日是「立冬」，天文台預測天氣仍然清涼，市區最低氣溫只有20度，且大致多雲，早上有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。隨著高空反氣旋增強，本周中後期華南地區普遍晴朗，日間氣溫回升，料本周連日來有陽光，天氣稍稍回暖，至下周日（13日）市區最高氣溫達27度。

▼5月26日，本港上空出現「超級血月」▼



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11.8晚上演月全食 錯過要等多兩年

月全食天文現象將於本周二上演，月球會呈現出不常見的銅紅色，全港多區都可以觀賞得到。當日月球於下午5時37分東升，其時月食已經開始，晚上6時16分月球完全進入地球本影，歷時約1小時26分鐘的月全食揭開序幕，隨後的月偏食會於8時49分完結。

當晚同場上演另一個天文現象「月掩天王星」。當月全食發生時，月球亮度大幅下降，市民可以在望遠鏡中看到月球和天王星雙雙出現。下一次在香港再觀賞月全食，要等到2025年9月8日了。天文台預測，當日短暫時間有陽光，有利市民賞月，市區氣溫介乎21至25度，外出時要注意保暖。

天文台預料，另一股東北季候風會在下周初抵達沿岸地區，本港氣溫又稍稍回落，本月中市區最低氣溫重返20度。