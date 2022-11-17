天文台料11.20公益金百萬行迎晴天　市區高見27度　下周多日有雨

連續兩年移師線上的「公益金百萬行」，將於周日（20日）實體回歸，屆時市民可在將軍澳跨灣大橋正式通車前踏足大橋。天文台預測，當日大致天晴，市區最高氣溫達27度。

受季候風補充及一道廣闊雲帶影響，本港下周一（21日）起一連五日有驟雨，風勢較大，部分日子市區最低氣溫只有21度，較早前預測稍稍調升。



▼11月15日 將軍澳跨灣連接路大橋搶先睇▼

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受東北季候風影響，本港今日部分時間有陽光，吹和緩偏東風。天文台預測，高空反氣旋會帶來普遍晴朗的天氣，料本港未來三日均有陽光，天氣和暖。

「公益金百萬行」，將於周日實體回歸至將軍澳跨灣連接路舉行，意味市民屆時可在將軍澳跨灣大橋及將藍隧道正式通車前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行。天文台料當日迎來晴朗天晴，市區最高氣溫達27度，但要留意日夜溫差較大，氣溫可相差5度。

受季候風補充影響，沿岸地區下周風勢較大，另有一道廣闊雲帶會在下周初至中期為南海中部及北部帶來驟雨。天文台預測，下周一仍部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，其後暫別陽光，轉為有幾陣驟雨，市區最低氣溫進一步跌至21度，最快下周末才放晴。

將軍澳跨灣連接路橫跨將軍澳灣,接駁將軍澳 -藍田隧道。(公益金提供)