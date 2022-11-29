冷鋒今晚殺到　天文台料氣溫直線下降　團體：長者要預備禦寒衣物

即將踏入12月，天氣漸轉涼迎接隆冬。天文台與長者安居協會今日（29日）一同提醒長者，須注意氣溫急降。天文台助理台長陳栢緯表示，雖然今日仍然較暖，市區氣溫達28度，但明天（30日）會急劇變化，形容是「接近直線下降」，周四及五（12月1及2日），市區氣溫低見攝氏13度。



長者安居協會行政總裁王虹虹提醒，長者應預先取出禦寒衣物。她又指，天氣驟降可能影響長者氣管健康，如有不適應及早求醫及求助。



根據天文台最新九天天氣預報，一道冷鋒將於今晚殺到，今晚至明早（30日）橫過廣東沿岸，在北風增強下，氣溫顯著下降。至於與冷鋒相關的強烈東北季候風，會在未來兩三日影響廣東沿岸，早上天氣相當清涼，料周四及五的市區氣溫低見13度，打鼓嶺更或只得10度。

▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為回落▼



+ 6

雖然踏入息11月底，但今日下午仍然炎熱。陳栢緯表示，受全球暖化影響，今年9至11月（截至11月28日）的平均氣溫為最高。他續指，香港受到拉妮娜現象影響，一般而言，氣溫會是正常至偏低水平，但受全球暖化影響，過去兩年香港冬天即使受拉妮娜現象影響，氣溫仍然是正常至偏高。

陳栢緯表示，一般界定攝氏12度以下為「寒冷天氣」，一般而言香港的冬季會有9至17日屬於寒冷天氣，惟預計寒冷天氣日數則為正常至偏少。至於今次突然氣溫急降，他強調是預期之內，因為即使全球暖化，仍然會有冷空氣從北面例如西伯利亞吹至香港。

陳栢緯亦指，雖然明晚最低15度，之後會繼續下降，但到周六、日（12月3及4日），氣溫便會回升，日間氣溫達20度或以上。

長者安居協會：有暖爐亦應提早試用

王虹虹表示，由於屬今年第一次寒冷預警，長者應預先取出禦寒衣物，如有暖爐亦應試用，了解是否如常運作。她又透露，單以「一線通平安鐘」用戶為例，有流感徵狀的個案有上升趨勢，從9月起按月增一成，11月已超過1,500人。

她又指，氣溫下降或影響長者氣管健康，尤其患有長期胸肺疾病人士，如有不適應盡早求醫，並提醒市民多關心獨居長者。