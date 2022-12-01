荃灣等今早低見11.5度　天文台料明再轉冷一區得10度　下周始回暖

踏入12月，本港今日（1日）明顯轉冷。天文台表示，強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。正午時分，本港各區氣溫維持在16度左右，較昨日（11月30日）低約八度，是今年入秋以來最凍的一天。而新界多區則低見約12度，荃灣及打鼓嶺最低氣溫更只得11.5度，達寒冷程度。



天文台預測，現時影響華南沿岸地區的東北季候風會在周末期間稍為緩和，該區日間氣溫回升，周日（4日）氣溫回升至最高24度。不過預料受季候風補充影響，下周廣東沿岸早上天氣清涼，下周二（6日）起多日市區氣溫得16度。



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今早本港天氣明顯轉冷，天文台錄得最低氣溫為15.6度，與昨日最高氣溫26.1度相比，一夜急降逾10度。而新界多區今早氣溫均低見約12度，包括北潭涌、上水及大埔等，荃灣及打鼓嶺最低氣溫更只得11.5度，達寒冷程度。至於大帽山及昂坪則跌穿「雙位數」，分別只得9.7度及8.5度。

天文台預測，今日天氣清涼，大致多雲，下午部分時間天色明朗，今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁北至東北風，今晚離岸間中吹強風。展望明日（2日）大致多雲，短暫時間有陽光；早上相當清涼，氣溫進一步跌至介乎13至18度，新界多區包括大埔及上水更只得11度，而打鼓嶺更或低見10度。

天文台又料，周末期間氣溫逐步回升，日間短暫時間有陽光，周日氣溫更升至介乎19至24度。不過受季候風補充影響，下周早上天氣清涼。下周三（7日）是廿四節氣中的「大雪」，代表天氣開始進一步寒冷，天文台料大雪前夕、下周二（6日）天氣再稍為轉涼，氣溫介乎16至19度，新界北區則或低至13度。而下周六（10日）天色將轉晴，天文台料下周六大致天晴，早上清涼，日間乾燥。

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