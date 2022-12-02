天文台錄13.6度成今年入冬最低　兩區氣溫單位數　下周初再轉涼

踏入12月，本港天氣明顯轉冷。天文台今早（2日）錄得最低氣溫13.6度，為今年入冬以來的最低紀錄，打鼓嶺及荃灣最低氣溫更只得個位數，分別低見9.7及9.5度。天文台預測，現時影響華南沿岸地區的東北季候風會在周末期間稍為緩和，該區日間氣溫回升，周日（4日）市區氣溫升至介乎18至23度。



天文台又料，受季候風補充影響，下周廣東沿岸早上天氣持續清涼，下周二（6日）起市區連日最低氣溫徘徊約16度，打鼓嶺更或得12度，達寒冷程度。



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天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，今早天文台錄得最低氣溫13.6度，為今年入冬以來的最低紀錄。預測今日天氣清涼，下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩至清勁北至東北風。

展望周末期間氣溫逐步回升，明日大致多雲，日間部份時間有陽光，早上清涼，氣溫料介乎16至21度。而周日則料部份時間有陽光，氣溫回升至介乎18 至23度，相信市民周末可外出活動享受陽光。

不過天文台預測，受季候風補充影響，下周早上天氣持續清涼，下周一（5日）及二（6日）料大致多雲，最低氣溫同樣為16度。下周二新界多區包括大埔及上水等更或只得13度，而打鼓嶺亦有機會低見12度，再達寒冷程度。下周三（7日）是廿四節氣中的「大雪」，代表天氣開始進一步寒冷，天文台下周三部份時間有陽光，氣溫介乎18至22度，相當溫暖。

天文台又預料，一股大陸氣流會在下周中至後期為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，下周五（9日）起連日大致天晴及日間乾燥，不過早上清涼，最低氣溫再回落至約16度。

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