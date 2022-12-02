天文台指今年秋季成歷來最暖　上月異常陰暗創11月日照最低紀錄

踏入12月，本港步入冬天。天文台今日（2日）回顧今年11月天氣，指上月本港遠較正常溫暖，平均氣溫達23.4度，為有紀錄以來11月的第三高。連同今年9月異常炎熱的天氣，9月至11月本港經歷有紀錄以來最暖的秋季。



天文台又表示，歸因於11月初與熱帶氣旋「尼格」相關的降雨，該月遠較正常多雨，全月總雨量為130.8毫米，多於正常值39.3毫米超過三倍。而上月亦異常陰暗，總日照只有100.3小時，較正常值172.3小時少42%，是有紀錄以來11月份的最低。



▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼



+ 1

天文台表示，由於影響華南的東北季候風在月內大部分時間較正常弱，今年11月本港遠較正常溫暖，平均最低氣溫22度及平均氣溫23.4度，分別為有紀錄以來11月的第二高及第三高。另外，本港在今年9月至11月的平均最高氣溫為29.2度，平均氣溫為26.4度，兩者均為有紀錄以來同期最高紀錄，打破歷來最暖秋季的紀錄。

雨量方面，天文台指上月遠較正常多雨，全月總雨量為130.8毫米，多於正常值39.3毫米超過三倍。而今年截至11月的累積雨量為2,179.7毫米，較同期正常值2,402.4毫米少約9%。

▼11月2日 杏花邨大浪拍岸▼



+ 8

至於熱帶氣旋方面，上月1日在南海北部的強烈熱帶風暴「尼格」大致向西北偏北移向廣東沿岸，並在2日持續靠近廣東沿岸。不過因受東北季候風影響，2日下午尼格減弱為熱帶風暴，至晚上尼格橫過本港南部水域，並在翌日清晨最接近本港，在本港之西南偏南掠過。隨後尼格減弱為熱帶低氣壓及在珠海登陸。

受東北季候風及尼格的共同效應影響，上月1日本港風勢頗大及有幾陣驟雨。隨着尼格靠近，2日下午天文台發出八號烈風或暴風信號，令尼格成為自1946年有紀錄以來，第三個需要在11月發出八號警告信號的熱帶氣旋。另外，尼格的外圍雨帶於2日至3日為本港間中帶來狂風驟雨，本港普遍錄得超過30毫米雨量，而市區及東部地區的雨量更超過80毫米。

▼11月8日市民尖沙咀觀看月食落空▼



+ 9

▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼



+ 6

天文台又指，受高空反氣旋影響，除有薄霧及幾陣雨外，上月28日本港天氣轉為大致天晴及日間炎熱，當日天文台氣溫上升至上月最高的28.6度。不過一道位於華中的冷鋒向南靠近華南，並於30日早上橫過廣東沿岸。受相關的強烈東北季候風影響，30日本港大致多雲，風勢頗大，天氣轉涼。當日天文台氣溫中午後持續下降，晚上錄得全月最低的18.3度。

▼11月30日 冷鋒殺到氣溫顯著下降▼

