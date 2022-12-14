雙子座流星雨｜12.14壓軸登場肉眼可見　即睇最佳時間、地點貼士

【雙子座流星雨/流星雨2022/雙子座流星雨地點/太空館直播】2022年將過去，在全年最後一月仍有壓軸天文現象上演。每年「三大流星雨」之一的雙子座流星雨今月登場，高峰期預計為12月14日晚上9時，香港的最佳觀測時間則為當晚10到11時，在偏遠郊區觀測有機會看到10至20顆流星。



香港太空館最新觀賞貼士稱，由於流星雨沒有方向性，建議市民可選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點，如西貢郊外等觀星熱門地點，並把握午夜前時段觀測。不過，太空館提醒要考慮交通及天氣等因素，加上翌日還可能要上班上學：「市民大眾若能在居所附近找到一處天空視野廣闊的地點亦未嘗不可。」當晚，太空館將於9至11時直播流星雨，並講解流星雨背後的天文知識。【附連結】



太空館流星雨直播

太空館建議市民可選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點，如西貢郊外等觀星熱門地點，並把握午夜前的時段觀測。（太空館網頁圖片）

相對明亮及速度慢 適合目視觀測

根據太空館資料，今年雙子座流星雨的高峰期預計為12月14日晚上9時，其天頂每小時出現率可達到150，而雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多而且穩定，十分適合目視觀測，無需借助望遠鏡。

高峰期12.14晚上9時出現 最佳觀測時間為10至11時

觀賞時間方面，太空館表示，12月14日雙子座流星雨的輻射點，即流星源頭位置會於晚上約7時30分從東北方升起，屆時即有機會欣賞到來自雙子座的流星。而輻射點會在凌晨2時到3時期間到達天頂，流星數量達到最多。不過由於月球會在晚上10時53分升出，觀測條件受月光影響而漸漸轉差，因此太空館建議，市民可在晚上10時至11時欣賞。

▼2017年8月英仙座流星雨▼



至於何處才是最佳觀賞地點？太空館解釋由於流星雨沒有方向性，市民選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點觀測即可。太空館又預料，12月14日晚上10時至11時期間，市區邊緣可平均見到2顆流星；郊區則可見到5顆，至於偏遠地區則可達16顆。

可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅 太空館將網上直播

不過12月14日並非假期，大部份市民翌日要上班或上學，太空館建議可把握午夜前的時段，在居所附近找一處天空視野廣闊的地點觀賞，並盡量避開其他光源，以免影響眼球對微弱光線的敏感度。而觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅。另外，太空館屆時亦會在網上進行直播。

太空館表示，雙子座流星雨輻射點於12月15日凌晨三時接近天頂，但月光會降低可視流星數量。（太空館網頁圖片）

拍攝流星需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角鏡頭

如市民希望拍攝到流星雨，太空館亦有小貼士。太空館網頁建議，如要拍攝流星，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值，並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈或感光度，以提升照片質素。市民亦可善用遙控或延遲拍攝功能，避免因相機晃動而令星點影像變形。

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