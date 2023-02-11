渣打馬拉松｜明日開跑濕暖天高見25度　下周二情人節降溫暴跌10度

渣打香港馬拉松闊別兩年後，明日（12日）清晨開跑。天文台預料，一股潮濕的海洋氣流未來一兩日會繼續影響廣東沿岸，預料明日溫暖潮濕，首場在清晨5時45分開跑的十公里、半馬拉松挑戰賽，將會在20度氣溫下起步，至中午所有賽事完結之時，市區氣溫有機會升至最高25、26度，濕度最高可達100%，早上有機會在微雨，潮濕、有霧下作賽，或不利跑手發揮。

渣馬濕熱天氣後，到下周二（14日）情人節迎來急降溫，由下周一（13日）最高26度，下跌至情人節的最低16度，一日暴降10度，下周三（15日）更低見14度。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



+ 27

天文台表示，一股潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸，今日（11日）天氣大致多雲、有霧及有一兩陣微雨，氣溫略為下降，市區氣溫介乎18至22度，相對濕度則達90%，但下午部分時間天色明朗。吹和緩偏東風，初時風勢間中清勁。

馬拉松將於明早開跑，天文台預料，偏東氣流未來一兩日會繼續影響本港，預料明日大致多雲和有霧，潮濕天氣持續，濕度最高可達100%，早晚更會有一兩陣微雨，跑手有機會要在雨中作賽。

明日率先開跑的半馬拉松挑戰組將於清晨5時45分在尖沙咀彌敦道起步，根據天文台的分區天氣預報，預料尖沙咀的氣溫已達20度，至中午12時，所有賽事完結後，多區氣溫已升至23至26度。

下周二（14日）一眾女士期待已久的情人節，天文台預料，一道冷鋒將會在當日橫過廣東沿岸，當日會顯著轉涼，風勢較大，預料市區氣溫有機會急跌10度，至僅餘16度。已計劃在情人節外出慶祝的情侶，應注意保暖，以免在佳節冷病。

（天文台截圖）

下周三（15日）氣降有機會進一步下跌至14度，當日風勢亦會較強，但日間仍有部份時間有陽光，相對濕度亦有機會下降至50度，濕凍情況有望略為好轉。惟隨後幾日氣溫會回升，下周五（17日）早上仍然清涼，但市區最高氣溫有望升至20度，但「回南天」會臨，當日相對濕度最高可達80%。