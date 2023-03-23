低壓槽成冷鋒　天文台料周五起有雷暴　4.1張國榮逝世20周年天陰

春分過後迎來「回南天」，天文台今日（23日）表示，位於華南北部的低壓槽會在未來一兩日移向沿岸地區並發展成一道冷鋒，香港天氣轉不穩，預料未來六日都有雨，周末更有狂風雷暴，市區氣溫有機會跌穿「二字頭」至18度，直至下周四（30日）才會告別雨天，但仍多雲。下周六（4月1日）是愚人節，也是「哥哥」、已故巨星張國榮逝世20周年，當日繼續是陰天，早晚有薄霧。



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天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸；同時，一道低壓槽正為華南北部帶來雷雨，預料本港今日大致多雲、局部地區有驟雨，市區相對濕度達78%，下午短暫時間有陽光。

低壓槽預料會在未來一兩日移向沿岸地區並發展成一道冷鋒，明日（24日）天氣漸轉不穩定，週末期間驟雨較為頻密及有狂風雷暴，或會影響觀賞明晚出現的「月掩金星」。天文台預料，隨後幾日天氣逐漸下跌，由今日的市區最高27度，下跌至下周日（26日）的最低18度，短短三日間急跌9度，雨天亦令天氣更潮濕，當日濕度將高達95%。

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（天文台截圖）

天文台續指，東北季候風下周初會「接力」影響本港，預料屆時沿岸地區風勢逐漸增強，天氣稍涼，仍然有雨，估計雨天將持續至下周三（29日），雖然下周四（30日）起將告別雨天，天氣亦會逐漸回暖，但仍未能告別潮濕天氣。

4.1張國榮逝世20周年天陰有薄霧

下周六（4月1日）愚人節，亦是「哥哥」、巨星張國榮逝世20年，天文台預料當日會繼續陰天，大致多雲，早晚有薄霧，氣溫將回升至最高26度，但濕度或將高達95%，「哥哥」的歌迷每年都會在其離世的香港文華東方酒店外獻花，悼念此天王巨星，今年或要在潮濕悶熱的天氣下進行。

2022年4月1日，張國榮逝世19周年，有歌迷去到香港文華東方酒店外擺放鮮花悼念。有警員勸阻，並圍封該路段，安排食環外判清潔工前來將花束清走。（資料圖片／盧翊銘攝）