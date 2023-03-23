天文台增「極端酷熱」警告級別　35度時發出　去年高溫破多項紀錄

全球暖化持續升溫，本港去年全年平均氣溫23.9度，是有紀錄以來第六位高溫年份，更刷新14項高溫紀錄，當中有15日「極端酷熱」天氣。天文台預測今年持續高溫，有機會打入「十大」，天文台將推出「極端酷熱天氣特別提示」，當預測總部或新界錄得35度或以上高溫，會向市民發出提示警號。



天文台台長陳栢緯表示，全球暖化「逼到埋身」，今年會推出「極端酷熱」提示。（廖雁雄攝）

2022年全年平均氣溫23.9度，與2018年、2017年及2002年並列最暖第六名；平均最高氣溫26.7度，是第五名最暖；平均最低氣溫22度，與2017年並列最暖第七名。

去年有15日錄35度以上

本港去年錄得14項破紀錄事件，當中最高月平均最高氣溫為7月錄得33.3度，與2020年並列最高，7月錄得最高月平均氣溫30.3度，當月有超過10日錄得35度或以上，有21日酷熱天氣、25日熱夜、連續熱夜共21日、有15日錄全年日最高氣溫錄35度以上。天文台預計今年全年平均溫度偏高，有機會達到首十位高溫，預測全年雨量正常至偏少。

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台長：全球暖化逼到埋身 今年依然偏熱

新上任天文台台長陳栢緯表示，全球暖化「逼到埋身」，以往每年只有五至六日「極端酷熱」，但去年已經有15日，形容現時香港天氣「得一個熱字」，今年會否再破紀錄存在不少變數，但認為今年依然會偏熱。

天文台今年夏季前會推出全新「極端酷熱天氣特別提示」，當天文台總部或新界局部地區預測或實測35度或以上，會在手機app通知市民，提醒作出相應預防措施。

▼2022年9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼



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料今年4至7個風球屬正常

天文台預計本港有機會於6月或之後踏入風季，於10月或之前結束，預計會有四至七個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，屬於接近正常。

對於外界質疑天文台掛風球決定，陳栢緯指風球存在變數，東登或西登對本港影響都不同，即使24小時觀測都會有誤差，天文台已盡最大努力發放資訊，「太早講得太實難以做到」，他舉例指，去年11月「尼格」襲港，當時預測日間起氣，但到晚間才逼近形成烈風。

「水浸都未黃雨」 台長：有局部大雨訊息

至於網民經常諷刺「水浸都未黃雨」，陳栢緯解釋，暴風系統屬全港性，故局部地區大雨，不代表全港大雨，天文台早年已有大雨預警訊號，可預測局部地區是否達「黑雨」水平，而發出局部地區大雨訊息。