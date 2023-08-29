超強颱風蘇拉｜中台日韓菲修訂預測直指襲港　天文台仍料東登

超強颱風蘇拉（Saola）移動路徑不似預期，有靠近珠江口趨勢。中台日韓菲官方氣象機構昨日（28日）至今日（29日）凌晨逐步修訂預測移動路徑，將其登陸位置由汕頭一帶向西修訂，最新會在香港附近掠過，內地中央氣象台甚至顯示會登陸香港，屆時風力至少屬颱風級，其他機構有的也預測在南面近岸掠過，相當具威脅。



天文台截至今日清晨6時仍未更新凌晨2時的預測，仍料9月2日晚在香港以東約230公里的惠來縣（汕頭與汕尾中間）登陸，但預測位置已較昨日上午靠近香港約120公里。天文台近7時公布凌晨5時的預測路徑圖，也維持在惠來縣附近登陸。現時距離蘇拉登陸尚遠，仍存很大變數。



超強颱風蘇拉今日凌晨2時集結在菲律賓呂宋島東北對出海域，中心附近最高持續風速為每小時185公里。（Tropical Tidbits圖片)

中心風力周四料增強至每小時205公里

超強颱風蘇拉今日凌晨2時集結在香港之東南偏東約1,100公里，即菲律賓呂宋島東北對出海域，中心附近最高持續風速每小時185公里。天文台預測在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，周三（30日）日間進入本港800公里警戒範圍，並仍持續增強，至周四（31日）凌晨2時中心附近最高持續風速將達每小時205公里，直至靠近本港400公里警戒範圍才減弱。

不過凌晨5時公布的預測移動路徑圖，已將蘇拉降為強颱風，中心附近最高持續風速每小時165公里，但仍再「彈上」超強颱風級別。

熱帶氣旋蘇拉8月28日再次增強為超強颱風，香港天文台8月29日的凌晨2時的預測移動路圖顯示，已再將其登陸位置，接近香港約120公里，預測在9月2日至3日在本港以東約230公里惠來縣登陸。(天文台圖片)

天文台向西修訂登陸位置 料約320公里東登更新香港

天文台昨日大幅修訂蘇拉登陸位置預測，由9月2日在香港以東約550公里的福建泉州一帶登陸，「向西走」改為在本港以東350公里東登，較原先預測靠近香港約200公里。天文台今日凌晨2時的預測移動路徑圖，顯示進一步修訂至香港以東約230公里的惠來縣登陸，比昨日的預測再近120公里。5時公布的預測移動路徑圖相若，稍微再近香港一些。

天文台昨表示，會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口的距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

中央氣象台預測維港登陸 台日韓菲也相若

包括內地中央氣象台等五個東亞官方氣象機構，比天文台更「進取」，已更大幅修訂蘇拉登陸位置，正正是香港或南面近岸。中央氣象台的預測路徑圖顯示，蘇拉會在9月3日凌晨掠過維多利亞港，台灣中央氣象局、日本氣象廳、韓國氣象廳及菲律賓氣象局的預測也十分相近。

▼8月29日 各氣象台大幅修訂颱風蘇拉預測移動路徑圖▼



兩大預報系統分歧相當大 預測「各走東西」

根據Ｗindy.com資料，歐洲中期天氣預報中心ECMWF及美國全球預報系統GFS分歧相當大。ECMWF維持靠近台灣南面近岸移動，周五（9月1日）在福建廈門以西登陸；GFS預測與中台日韓菲靠接近，9月初會在香港以南掠過，但距離較遠，不過可能與另一熱帶氣旋海葵產生「藤原效應」，兩個系統圍着中心移動，令蘇拉會在南海北部停留數日，甚至可能回馬槍二度影響香港。

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