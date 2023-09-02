颱風蘇拉｜吐露港風暴潮不似預期　天文台釋惑：環流緊密不如山竹

超強颱風蘇拉漸離香港，天文台昨日（1 日）預料會帶來的較大風暴潮，吐露港水位會升至破紀錄程度，最終未有原先估計大，天文台前台長岑智明在Facebook回應網民時，指「看來天文台需要做更多研究提升風暴潮預測的準確度」。



天文台今晚（2日）發布最新天氣隨筆總結蘇拉襲港過程，提到蘇拉的環流相當緊密，猛烈風力集中在中心附近，與其相關的颶風主要影響本港南部地區，故最終未有影響吐露港一帶；而相比2018年環流廣闊的超強颱風山竹，當時大美督錄得颶風程度風力，明顯較蘇拉影響期間為強，因此今次吐露港的風暴潮未及山竹時嚴重。



▼9月1日 市民白石角海旁感受強勁風雨▼



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天文台：相信再次喚醒大家對大自然威力的敬畏

天文台最新一則天氣隨筆總結蘇拉風暴，指昨日（1日）凌晨發出8號烈風或暴風信號，日間蘇拉靠近廣東沿岸地區時曾呈現雙眼壁結構，眼壁完整、環流緊密；當日下午本港風力急速增強，有頻密狂風大驟雨，天文台在黃昏時分發出9號烈風或暴風風力增強信號。

及後，蘇拉靠近珠江口一帶前未有經過陸地，一直保持超強颱風強度，隨著其眼壁附近的颶風區逼近本港，天文台在晚上8時15分發出10號颶風信號，為自2018年山竹以來相隔五年的10號風球，指「相信再次喚醒大家對大自然威力的敬畏」。

天文台稱當時蘇拉正面襲港並在香港天文台以南約30公里掠過，從風力分布可見，本港多處包括橫瀾島、長洲、青洲、赤柱、昂坪、大老山均曾受颶風影響。

沙田、大埔、大澳一帶水位曾升至海圖基準面4.5米

天文台稱，受蘇拉導致的風暴潮影響，本港多區出現水浸，包括沙田、大埔、大澳一帶，西貢昨午夜時分水位曾升至海圖基準面以上約4.5米。至於吐露港水位與早前預料有出入，天文台解，蘇拉的環流相當緊密，猛烈風力集中在中心附近，與其相關的颶風主要影響本港南部地區，未有影響吐露港一帶。相比環流廣闊的山竹，當時大美督錄得颶風程度風力，明顯較蘇拉影響期間為強，因此今次吐露港的風暴潮未及山竹時嚴重。

▼9月2日 沙田城門河早上仍現潮水水浸▼



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蘇拉為1950年來南海區域內第二強熱帶氣旋

回顧蘇拉迂迴曲折的發展路線，天文台指由於缺乏主導的環境氣流，蘇拉在8月24日於呂宋以東海域形成後，拖拖拉拉在該區徘徊了數天，在較暖海水及垂直風切變偏低的有利條件下，蘇拉逐步增強為超強颱風。

蘇拉在8月30日以超強颱風強度進入南海東北部後，在副熱帶高壓脊引導下，採取西北偏西路徑逐漸靠近廣東東部沿岸。由於南海北部的海水保持較暖，以及大氣垂直風切變偏低，蘇拉在進入南海後仍保持完整結構，中心附近最高持續風速曾高達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域內第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風威馬遜。

▼9月1日 沙田城門河水位上升淹至部份單車徑▼

