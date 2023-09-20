中秋節｜天文台預測最高31度有驟雨　賞月最佳時間深夜零時30分

中秋節今年與國慶假期相連，天文台預測下周五（29日）中秋節當日氣溫介乎26至31度，短暫有陽光，有幾陣驟雨。據統計，中秋節近五年最高溫的平均數為30.9度，是以今年中秋節氣溫跟往年相若，不會太熱。

天文台早前表示，中秋節當日，滿月於下午5時57分開始，最佳賞月時間「上中天」是午夜（30日）零時30分。

此外，廣東明日（21日）風勢微弱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，天文台預測局部地區有驟雨及雷暴。



▼9月19日 灣仔利東街張燈結綵商舖迎中秋▼



+ 9

天文台今日（20日）表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來大致晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右，截至下午2時，上水最高溫錄得35.6度、黃大仙有32.9度、跑馬地有34.1度。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，吹微風。展望明日（21日）仍然酷熱，稍後局部地區有驟雨。隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

天文台指出，廣東明日風勢微弱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。一股微弱的東北季候風會在接近周末抵達中國東南沿岸，該區雲量增多及有幾陣驟雨。受高空反氣旋影響，下週周廣東沿岸天色稍為好轉。此外，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣。

天文台九日天氣預測。（天文台圖片）

天文台未來九日天氣預測，下周五（29日）中秋節當日氣溫介乎26至31度，據天文台近五年中秋節最高溫度紀錄，2019年的中秋節最高氣溫33度，破了本港的紀錄。由2018至2022年中秋節的最高氣溫，介乎28.8至33度，平均數為30.9度，今年的氣溫預測在平均數之內。

中秋節前夕的迎月日（28日）和正日賞月天氣預測，都是短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市民外出歡度中秋時，帶備雨傘以免掃興。

天文台早前表示，中秋節當日滿月於下午5時57分開始，月出時間要等至6時16分；賞月最佳的「上中天」則於翌日（30日）0時30分，屆時月亮將以仰角70度高掛夜空，月亮將維持至早上6時49分月落。