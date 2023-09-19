天文台料東北季候風近周末抵東南沿岸　中秋迎月將有幾陣驟雨

下周五（29日）為中秋節，翌日為公眾假期，連同10月1日國慶及翌日，一連三天紅色假期，政府今天（19日）宣布多項慶祝國慶活動，港鐵亦宣布中秋當日加密班次方便市民外出賞月。

天文台預測，一股微弱的東北季候風會在接近周末抵達中國東南沿岸，該區雲量增多及有幾陣驟雨，至下周四（28日）即中秋節前夕的迎月夜，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



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天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。本港今日下午大部分地區的氣溫上升至33度左右，今晚及明日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨，氣溫介乎27至33度。明日（20日）日間酷熱，吹微風。展望星期四（21日）日間酷熱，本周後期有幾陣驟雨。

天文台未來九日天氣預測。（天文台圖片）

天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。廣東地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨會影響該區。

預料一股微弱的東北季候風會在接近周末抵達中國東南沿岸，該區雲量增多及有幾陣驟雨。一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初，為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣。

展望九日天氣預測，本周五、六有幾陣驟雨，隨後數天都是驟雨天，下周四（28日）是中秋節前夕的迎月夜，當天會有幾陣驟雨，氣溫介乎26至30度。