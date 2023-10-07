颱風小犬｜杏花邨大廈裝鐵板防洪　近八旬江西客慕名至首海邊追風

強颱風小犬在香港100多公里附近緩慢徘徊，天文台懸掛三號風球。在颱風吹襲時經常成為水浸重災區的杏花邨，今日（7日）已做好防洪防風措施，多幢大廈低層及入口裝上鐵板。不過，有街坊認為小犬風力弱，稱家中沒做防風措施。在杏花邨對出海邊，一名內地旅客特意前來，人生78年來首次在海邊感受颱風威力，「山裡面（江西）的風吹得樹呼呼叫，風吹過噓！噓！這裡就轟！轟！。」



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每逢颱風襲港，杏花邨均成為重災區，今午觀察，管理處已做好防洪措施，在多幢大廈的低層及入口裝上鐵閘，一旦巨浪淹至即可關上，並在玻璃門打「X」防風膠紙。惟地庫停車場並未擺放沙包或防洪閘，仍有大量車輛停留。

街坊有感風力弱 家裡不做防風措施

杏花邨海濱今午有不少街坊跑步及運動，海面未有巨浪，踏入黃昏時天空更現紅霞。其中坐在椅上休息的馮先生表示，今日太陽並不猛烈，相當舒服，為適宜做運動的好天氣。

馮先生直說小犬風力弱，不如山竹襲港時吹至窗戶滲水，因此不會感到擔心。他稱，家裡沒做防風措施，若風力不再顯著增強，明早會依舊晨運，「習慣咗都唔關心。」

小四學生盼放風假：因下星期一測驗

就讀小四的高同學，因下個月校運會出戰100米短跑，近日正積極備戰。他表示今日風力不算強，惟逆風時跑步速度可能會減慢。小犬移動緩慢，問到會否期待下周一有風假，他說「當然期待啦，因為下星期一測驗，英文默書派結果！」

七旬江西旅客海邊吹風初體驗

杏花邨海濱甚至有內地旅客早追風，來自江西的馮伯伯78年來，首次在海邊感受颱風，雖然偶爾有颱風可闖進內陸，但風力並不及香港。他認為兩地打風的感受並不相同，「山裡面（江西）的風吹得樹呼呼叫，風吹過噓！噓！這裡就轟！轟！。」

馮伯伯認為，現時風力並不強勁，若天文台懸掛八號風球，才會留在酒店，故暫未計劃明日行程。問到為何會在杏花邨追風，他說「慕名這裡的海邊，過來走一走，就走到這裡了。」

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