冷鋒周六殺到一日跌10度　下周二料13度入冬新低　新界提早兩日凍

區議會選舉結果塵埃落定，昨日天氣大致多雲，今日（11日）短暫時間有陽光，氣溫介乎23至27度，和暖天氣會一直維持到本周五（15日）。天文台預測，一道冷鋒會在本周六（16日）抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，最低氣溫會跌破「二字頭」至16度，兩日相差10度，預測氣溫會逐步降至下周二、三的13度，將會是入冬以來的低溫。

分區氣溫方面，天文台日前原本估計下周二（19日）在新界會有兩分區降至9度，最新預測是雙雙提早兩日，在星期日（17日）就降至9度。



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東北季候風會明起逐漸影響華南沿岸

天文台今日表示，廣東沿岸風勢微弱，覆蓋該區的雲帶正稍為轉薄。本港地區今日下午部分時間有陽光。今晚大致多雲，局部地區能見度較低，吹輕微至和緩偏東風。展望明日（12日）短暫時間有陽光，日間溫暖，隨後兩三日雲量較多。天文台表示，一股東北季候風會在明日逐漸影響華南沿岸，隨後兩三日該區雲量較多。

天文台分區預測，本月17日（星期日）石崗和打鼓嶺都會跌至得9度。（天文台圖片）

冷鋒周六抵達華南沿岸 午夜降至14度

天文台預料一道冷鋒會在本周六（16日）抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，隨後的強烈東北季候風，將於下周初為廣東沿岸地區帶來相當清涼及乾燥的天氣。

天文台預測，本星期六北風增強，氣溫會由凌晨24度逐步下降，到午夜降至14度，一日跌10度，比前一日（15日，本周五）中午26度，相差更達12度。

天文台分區預測方面，本月17日（星期日）石崗和打鼓嶺都會跌至得9度，較日前估計19日（下周二）才跌至9度，因此是提早凍了兩日，而且9度會一直維持至19日。

未來九日天氣預告。（天文台圖片）

預測市區下周二三最低13度創入冬新低

未來九日天氣預測，明天（12日）起一連四日氣溫最低都有22度，最高氣溫則在25至27度之間，但到本周六（16日）就會一夜急跌十度，最低溫降至16度，翌日起一連兩天（17、18日）最低溫為14度，下周二、三（19、20日）更預測低至13度，是入冬以來最低的預測。

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