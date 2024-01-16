渣打馬拉松︱「出口術」十大金句　跑友間恨得牙癢癢的心理戰

跑馬拉松有個趣怪話題，名曰「出口術」，算得上是跑手之間心理戰的一種，部分跑者往往愛在賽前自稱受傷、生病、訓練不足、擔心要上車等等，最後卻跑出好成績甚至PB（個人最佳時間），恨得一班跑友牙癢癢。

精選以下十大「出口術」金句，大家最常聽到哪一句？



「出口術」是跑界恆久不衰的熱話。（資料圖片）

跑手十大「出口術」金句（附可能結果）：

1. 志在參與，希望唔使上巴士 （最後可能快過真正的巴士）

2. 我可唔可以跟你一齊跑？（結果一開賽就快到無影）

3. 呢排無操，一陣你唔洗理我跑先（通常係講果位無理人閃咗）

4. 跑完當贏（然後PB埋）

5. 7分披（你真係信？5分都嫌慢……）

6. 操唔夠呀（咪又係PB）

7. 無乜點練，實搞唔掂（跟住快過晒啲跑友）

8. 我今次真係唔做時間（都係PB）

9. 當開下鞋算啦～（跟手快到尾燈都跟唔到）

10. 呢排腳痛，盡做啦！（比賽時摩打腳咁喎師兄）



渣馬2024路線圖（注：只有半馬及全馬賽事才經西隧）：

「出口術」十大金句，大家最常聽到邊一句？（資料圖片）

點解跑步要「出口術」？

說白點，主要就是面子問題。參加比賽人人都想有好成績，偏偏跑步比賽，尤其是長達42.195公里的馬拉松，真是什麼也可能發生。由天氣變化、身體狀況以至臨場意外都有機會影響發揮與成績，從練習中推算出來的比賽成績，到比賽當日往往受制各種不明因素，一切也沒保證。

問題是，跑者之間都愛問：「你今日跑成點？咩時間？」就算唔問，競爭對手都能從大會成績中獲悉。跑得好當然無問題，跑得差便有口難言。為免比賽跑不出預期成績有失面子，賽前索性「先下手（在這裏大概應改成『口』吧）為強」，用不同理由或借口，將比賽期望降至最低。

跑界「出口術」最常見用語是：「7分披」（每公里以7分鐘配速跑）、「希望唔使上巴士 」，勉強說得上是期望管理的一種，可是由於內容與事實或最終結果偏離得太過份，因此被統稱為「出口術」。

一班跑友之中，總有人愛「出口術」。（資料圖片）

「出口術」站在個人層面，如果說成是一種期望管理，在跑友或競爭對手之間，便成為心理戰——降低對方戒心，比賽時殺對方一個措手不及，可能從中得益。

不過《狼來了》的故事大家都聽過，一次兩次或會中招，不停「出口術」的話，同儕間焉能不知？屆時被公認為跑界「口術王」，再無人相信，心理戰失去效用的同時，又有失個人信譽，便不太好了。

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