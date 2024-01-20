渣打馬拉松2024藝人跑手成績　周潤發領銜半馬精英　十公里多女將

每年渣打香港馬拉松都會吸引到不少藝人名人參賽，今屆亦有不少娛樂圈內的跑步愛好者甚至跑步高手報名參加。【】內為賽會應用程式提供的非官方時間，為鳴槍時間



Sammy（右）完賽後與好友「阿歹」謝覺偉合照。（葉詩敏攝）

KOLOR主音蘇浩才Sammy：全馬【3小時09分29秒】

Sammy是娛樂圈的知名跑友，創立頑張跑會。他去年以3小時23分50秒跑完渣馬全馬，今年會再參加全馬。

周潤發：半馬【2小時26分08秒】

發哥當然是在藝人跑圈中最重量級的人物，他近年積極練跑，前年起參加比賽，去年出戰渣馬十公里，到今屆就參加半馬。

伍家謙：半馬【1小時38分23秒】

伍家謙在3月將會參加東京馬拉松，他視今次渣馬半馬為一次長課訓練，初步目標在1小時35分至40分走完。

許家傑：半馬【2小時17分56秒】

許家傑日前在社交網站分享拿渣馬跑手包的片段，並跟網民透露參加半馬，屬於早上8時30分開跑的半馬拉松3組。他在去年底參加Garmin Run的半馬，以1小時45分完成。

陳安立：半馬【1小時49分38秒】

陳安立是渣馬常客，今屆會是他第8次參賽。去年，他參加十公里，以47分58秒跑完。他一直有練跑，最近密密操練，上周末跑馬鞍山海傍，還操了梅子林路的大斜路，有備而戰！

保錡及陳安立會一起練跑。（Instagram）

吳保錡：十公里【48分46秒】

ERROR成員保錡近年愛上跑步，去年首次參加渣馬，挑戰十公里，以55分12秒完成。去年底，他在台北參加馬拉松，以4小時9分10秒首次跑完全馬。他還成立大埔民間體育會，上周末辦新手跑步班，召集到數百人一起跑吐露港。

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梁釗峰：十公里【52分22秒】

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梁釗峰昨日在泰國跑完山賽，昨晚返港，今早就去跑10公里。（蘇煒然攝）

梁諾妍：十公里【1小時10分04秒】

洪永城太太梁諾妍一直是娛樂圈中的跑得之人，有跑步習慣，去年渣馬參加全馬，做出SUB 4成績，以3小時57分06秒完成。她已懷孕7個月，見她有報名渣馬十公里，不知她會不會繼續落場跑。最終她是有落場的。

梁諾妍懷孕後一直都有跑步。（Instagram）

林淑敏：十公里【1小時08分07秒】

在《愛回家》飾演大小姐的林淑敏將會參加十公里。

何沛珈：十公里【58分16秒】

唐詩詠：十公里【1小時21分】

唐詩詠賽後在社交網站表示：「全程心率維持良好，無氣促、氣喘，時間唔係今年嘅目標。1：21完成，我已經好開心，多謝自己堅持冇放棄多謝跑步帶俾我新嘅體會。」

唐詩詠有跑10公里。（Instagram）

薛影儀：十公里【1小時59分19秒】

「阿儀」薛影儀去年10月表示抽籤成功，將會參加今年渣馬十公里賽。

譚旻萱：十公里【1小時08分29秒】

電影《不是你不愛你》女主角譚旻萱近日積極備戰渣馬十公里，她希望在1小時15分內跑完。