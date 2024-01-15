渣打馬拉松︱捱過西隧的十種方法　切忌衝動　畀啲堅持就過到

撰文：吳慕兒
出版：更新：

香港渣打馬拉松（渣馬）賽道最難捱一段，幾乎每個跑手答案都是：西區海底隧道（西隧）。
到底西隧點解咁難捱？每個跑手可能都有不同看法，《01體育》訪問了一眾跑手，總有一個方法幫到你。

跑手分享捱過西隧的方法。

十種捱過西隧的方法：
1. 別衝動！落斜唔好急
2. 入西隧前補足水、食定gel
3. 出西隧後在人群中跑，搵人擋風
4. 細步啲，慢慢jog上去
5. 畀啲堅持就過到
6. 上斜要有心理準備，寧願速度稍跌，不要夾硬跑爆自己
7. 保留體力，留前鬥後　　　　　　
8. 諗清楚體力分配，唔好一開始衝盡
9. （細膽／怕嘈跑手專用）有心理準備，小心不要被大叫嚇親
10. 均速上斜、軀幹傾前1至2度，收細手臂

渣馬2024路線圖（注：只有半馬及全馬賽事才經西隧）：

渣馬西隧須知：
位置 - 全馬約33公里／半馬約16公里
地形 - 4公里下斜進入西隧，2公里上斜走出隧道；須注意之後「龍和道」及「馬師道」亦有上、下斜路段

出西隧是渣馬半馬和全馬後半程「重頭戲」，跑手體力下降之際，遇上一條好像「上極唔完」的斜路。（資料圖片／盧翊銘攝）

西隧點解咁難捱？

從實際角度，全馬跑手到西隧時已跑了33公里、半馬亦大約跑了16公里，換言之，體能已消耗一大半，在西隧先落斜、後上斜的考驗之下，準備不足的跑手很容易體力不繼甚至抽筋，加上隧道環境較焗，成為賽事中的「上岸」（中途退賽）熱點。

如何捱過西隧？

想順利捱過西隧，有些簡單又實用的竅門，當中大致可從策略上、技術上和心理上三大層面入手。

跑半馬和全馬，策略十分重要，幾乎所有跑手面對西隧都會送出八字真言：「保留體力、留前鬥後」。為什麼大家都這樣說？因為跑入西隧正在落斜，本身不算困難，難就難在落斜時要控制住自己，別太興奮而跑得太快，到出隧道上斜時後勁不繼。所以去到西隧第一件事，就是要告訴自己：別衝動！落斜不要心急跑太快。

著名本地跑手兼長跑教練溫耀昌指，跑手如不懂得體力分配，全馬頭半段跑得太快，尾半段去到西隧便會體力不繼，出現抽筋、爆偈、無力等狀況。他建議訓練不太充足的跑手，前段保留體力，去到西隧後有力才發力。

為西隧後的大斜路作更好準備，跑手在入西隧前的水站緊記要取水補給，食定能量啫喱（power gel）；落斜時別跑太快，出西隧後亦須注意上斜時會較大風和逆風，可選擇在人群中跑，找其他人擋風。

技術層面方面，上斜時可收細步幅，稍為放慢速度或以均速上斜、身體軀幹傾前1至2度，收細手臂。

同樣重要的是作好心理準備，重覆多一次：落斜時別衝動，上斜要有心理準備，寧願速度稍跌，不要夾硬跑爆自己。新手跑者可能要留意的是，不少人跑入西隧都會忍不住興奮大叫，本身較為細膽或怕嘈的跑手小心不要被大叫嚇親，想大叫的跑手也盡量不要影響他人。

最後一點，就是要堅持，出西隧一段斜路雖是全馬及半馬最難捱一關，但也已是賽事的後段，咬緊牙關跑過之後，距離終點已不太遠。

希望以上資訊可以幫助大家更好地準備渣馬，平安順利完成賽事。

渣馬實用資訊：

渣打馬拉松︱出發前終極Checklist　3大必需品忘做一事或後果嚴重渣打馬拉松2024｜渣馬交通+天氣+封路資訊　跑手領選手包注意事項渣馬｜賽後清洗跑鞋　最易忽視「鬼祟位」　一件小物擦走隱藏污垢渣馬︱馬拉松Sub3／Sub330萬元獎金有幾難？絕非靠僥倖的時間渣馬2021｜久疏戰陣再上線溫習作戰細節　路上陷阱最易被忽視渣馬2021｜10K起步打大佬　陳家豪教路：咩距離跑西隧都要留力【渣馬2020】馬拉松好手黃芷銦教路　比賽前中後如何補水【01齊跑．屈旨盈】渣馬倒數階段　追里數前記得量力而為
渣打馬拉松
渣馬
渣馬關鍵字
渣馬備戰101
馬拉松
長跑
跑步
路跑