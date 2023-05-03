節省iPhone儲存空間　內建功能一鍵替你自動刪除重複照片、影片

可能很多朋友都有同一種習慣，使用手機拍照時會多按幾次拍攝、多拍幾張相片，從中挑選一張自己最滿意的結果，深怕沒有拍好可能就沒有補救機會，不過時間一久會發現相簿中累積許多重複的照片，整理或備份也很耗費時間和空間，如果你是使用 iPhone 的話可以用內建功能來幫你自動刪除重複照片，對於沒有太多時間整理照片、手機容量不夠的朋友來說會很有用。



從 iOS 16 開始蘋果在相簿加入一個全新的「重複項目」功能，其實 iPhone 會自動掃描使用者拍攝相片影片已經不是什麼新鮮事（不然它怎麼幫你自動分類、標記），當它偵測到可能有看起來很像的相片時就會歸類到重複項目，利用這項功能即可自動合併，把解析度最高的版本保留，其餘移動到「刪除」。

在 iPhone 相簿自動刪除重複照片

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STEP 1

首先確認 iPhone 已經更新到 iOS 16 或是更新版本，點選「照片」後按一下下方「相簿」，如果有掃描到重複的相片就會在更多項目中出現一個「重複項目」，沒有的話代表相簿沒有重複相片（也可能是沒有被掃到）。

開啟重複項目後會看到被 iOS 識別出來的重複相片，點選右邊「合併」按鈕。

STEP 2

點選合併會跳出提示訊息，iPhone 會從重複項目保留一個版本，並將剩下的項目移至「最近刪除」，也就是說如果合併後也不用擔心相片不見，除了會有一張被保留下來、最高解析度的版本以外，需要時還能從刪除資料夾將刪除內容復原。

如果要一次進行多個重複項目的合併，點選一下右上角「選取」按鈕。

STEP 3

選取所有要合併的重複項目，點選下方「合併」進行操作，合併時會從每組重複項目保留一個結合最高畫質和相關資料的版本，就能解決每次拍照都同時拍很多照片、可能會佔用空間的問題。

值得一試的三個理由：

- 自動刪除重複照片能節省手機容量，對於儲存空間有限的朋友來說相當實用

- iPhone 內建的「重複項目」功能能自動掃描、分類重複照片

- 合併後會保留解析度最高的相片，同時將其他重複相片移動到刪除分類

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