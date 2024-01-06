為Gmail儲存空間不足而煩惱？1個指令快速清除沒用郵件但有這條件

相信不少Gmai用戶都曾收到「Gmail儲存空間即將不足」的警告提示，不僅影響郵件收發，也容易有重要信件找不到的狀況發生，對此，一名日本網友發文透露，只要輸入一個指令，就能快速刪除無用的垃圾郵件，瞬間釋出儲存空間。



一位名為Kazuho Oku的日本網友，在Twitter上發文表示，自己是免付費的Gmail用戶之一，雖然享有免費的15GB儲存空間，但隨著Google將雲端空間與Google Drive、 Gmail合併服務後，容量早已不夠使用，近日也再度出現爆滿警示，必須盡快處理，帳號才得以正常收發郵件。

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為此，Kazuho Oku上網尋求解方，終於找到一個方法。他透露，只要在Gmail的搜尋列輸入「is:unread category:promotions older_than:1y」，就能快速找到1年以上未讀的廣告郵件，然後將這些郵件全數勾選刪除後，就能讓電郵帳號釋出大量儲存空間；以Kazuho Oku為例，刪除廣告郵件後，其Gmail的占用空間瞬間從15GB降為9.38GB，而該貼文一出，也吸引845.2萬網友瀏覽，就連知名旅日部落客「魚漿夫婦」也在臉書分享該指令，同樣引來萬名粉絲留言按讚。

事實上，根據《香港01》報導，Google針對容量問題，也早已在Gmail內建一個篩選器（Filter）功能，可依據用戶的需要，搜尋出指定的 Email。首先在 Gmail 搜尋列的最右邊處找到篩選器功能，輸入你想要篩選信件的時間，就能選出特定時間的郵件、大於某個大小的郵件、特定電郵發的郵件等等，篩選出來後一次選取所有郵件，就能快速刪除。也可以直接搜尋「before:yyyy/mm/dd」、「larger:xx MB」、「from:(xxx@xxx.com)」、「to:(yyy@yyy.com)」（xyz符號處要自行改為自己想選的區間。）

不過，同時也要留意，篩選器文字指令沒有使用限制，但由於手機版本的 Gmail 沒有篩選器功能，因此選取時，只能逐封選取，建議需要清理 Gmail 的用戶，使用電腦或以網頁瀏覽器來整理會最好。同樣實用的Gmail篩選指令包括直接搜尋:「unsubscribe」，或將「category:promotions」的括號後面的項目改成social（社群網路）、updates（最新快訊）等，再改成自己的設定期限。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Gmail儲存空間不足怎麼辦？網友實測1招快速清除沒用郵件，超實用方法一次看】