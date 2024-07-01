iPhone鬧鐘失靈用戶怨聲載道　臨時解決方案有3種　解決鬧鐘不響

日前多起蘋果用戶反映鬧鐘未按時發聲的問題，蘋果官方已證實正在開發修復程序，盼透過更新解決問題。據用戶分享，可先透過3項設定來排除鬧鐘失靈的問題。



iPhone鬧鐘失靈，網民緊急找出應對方案

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鬧鐘失聲，用戶怨聲載道

近期許多iPhone用戶驚訝地發現，他們設定的鬧鐘沒有發出任何聲音，或莫名地在最低音量時發出警示音，導致他們睡過頭，影響日常生活。

此一問題首次在NBC的《Today Show》被報導後，迅速在社交媒體上引發熱議。許多用戶在TikTok等社群平台上大量發表自己的不滿，有用戶甚至表示連續幾天因此在工作和學校遲到。

這對長年仰賴手機鬧鐘的使用者而言，無疑造成巨大的困擾 ; 為解決「鬧鐘不會響」的問題，國外社群的網友開始集思廣益，釐清究竟是哪些IOS系統的設定會阻礙到鬧鐘的運行。

3種臨時解決方案

在官方修復更新推出之前，已有許多人建議用戶檢查手機的設定。首先，確保「鈴聲與提示音」（Sound & Haptics）的音量已調至最大，並關閉「隨按鈕改變」（Change with Buttons）功能，以避免不小心調低音量。

另外，也有用戶在社群平台建議其他人關閉「注意力感知功能」（Attention Aware Features）。這個設定在iPhone X以及更近期的機種中新增，會在檢測到用戶正在看螢幕時自動降低警報音量，包括鬧鐘。

許多人的鬧鐘沒有發出聲響，極有可能是在睡覺時無意觸發此設定，導致鬧鐘發出的警報音不如預期般大聲 ; 然而，也有部分用戶在更新過手機後，發現關閉注意力感知功能並不能解決問題。目前網友們還沒有找到最好的解決方法，只能希望蘋果盡快修正錯誤的程序。

蘋果的應對措施

蘋果公司目前已確認此問題，並表示正在努力開發修復程序。雖然尚未明確說明問題的具體原因，但蘋果保證將迅速解決。在蘋果的線上客服網站中，也提醒用戶確認是否有選擇鬧鐘的警示音，以免只有震動而沒有音效的窘境。

有趣的是，蘋果的競爭對手Samsung UK立刻在TikTok上開起了玩笑，透過影片指出Samsung的用戶「有準時起床」，藉此嘲諷蘋果的鬧鐘問題，跟著風向宣傳自家品牌。

Samsung嘲諷蘋果鬧鐘

在問題解決之前，蘋果建議其廣大用戶可暫時回歸使用傳統的機械鬧鐘，若選擇照常使用蘋果內建的鬧鐘，也最好在睡前二次檢查，以免重複發生睡過頭的狀況。

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