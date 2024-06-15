iOS 18新功能防暈車模式　內置傳感器技術判斷　一鍵減少乘車不適

蘋果公司在最新推出的iOS 18系統中，為經常在乘車時使用手機的用戶帶來了一項頗具創新性的功能——防暈車模式。



該功能的推出，旨在降低用戶在乘坐移動車輛時因使用手機而產生的暈車感，從而優化乘車時的整體體驗。

iOS 18將有多項新功能。（apple）

早在5月15日的新聞稿中，蘋果便預先向外界透露了這一創新點。現在，用戶只需將手中的iOS設備升級至最新的iOS 18系統，即可在設置中的輔助功能-動態效果板塊找到並啟用「顯示車輛運動提示」選項，輕鬆體驗這一新功能。

車輛運動提示（apple）

這一防暈車模式巧妙地運用了iPhone內置的傳感器技術，能夠精準識別車輛的加速度方向。在識別到車輛的運動變化後，系統會在屏幕上呈現出與車輛慣性相匹配的小圓點動畫，以此減少用戶在視覺感受與實際運動狀態之間產生的感官衝突。

蘋果iPhone新增防暈車功能

蘋果iPhone新增防暈車功能（apple）

根據多項研究結果表明，暈車現象往往源於這種感官衝突。而蘋果的這項新功能，正是為了有效緩解這一問題而設計的。

這些車輛運動提示將以動畫點的形式，在屏幕邊緣輕柔地顯示，代表車輛運動的變化。這樣的設計既能夠幫助用戶降低暈車的可能性，又不會干擾到屏幕上的主要顯示內容，確保用戶能夠舒適地享受乘車過程中的手機使用體驗。

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