Apple生成式AI系統將可免費用　7大重點功能：更自然、更貼近生活

趕上正夯的 AI 人工智慧浪潮，蘋果終於在稍早登場的 WWDC2024 開發者大會上，正式發表名為「Apple Intelligence」的全新 AI 系統，並將深度整合到 iPhone、iPad 和 Mac 的作業系統中。



內容重點

1. Apple AI / Apple Intelligence適用機種

2. Apple AI / Apple Intelligence可以做什麼？

‧ 強化寫作

‧ 新增「優先郵件」

‧ 錄音生成摘要

‧ 圖像生成功能

‧ Genmoji創作

‧ 「Clean Up」新功能

‧ Siri進入全新時代



Apple生成式AI系統Apple Intelligence。（apple）

Apple AI / Apple Intelligence適用機種

Apple Intelligence 支援 A17 Pro 與 M 系列處理器機種，換句話說，想要實現 AI 運算功能，必須使用 iPhone 15 Pro 系列以上，或配備 M 系列晶片的 iPad 和 Mac 機型。待今年秋天裝置更新升級至 iOS 18、iPadOS 18 、MacOS Sequoia 等作業系統後，便能免費使用。

Apple Intelligence 支援 A17 Pro 與 M 系列處理器機種。（apple）

Apple AI / Apple Intelligence可以做什麼？

現階段 Apple Intelligence 可進行像是強化寫作、改寫郵件、整理筆記、生成圖片等功能：

強化寫作

Apple Intelligence 為使用者開啟強化寫作能力和溝通效率的全新方法。藉由 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中新推出的全系統內建「Writing Tools」，使用者幾乎可以在任何地方進行改寫、校對與文本摘要，包括「郵件」、「備忘錄」、Pages 及第三方 App。

新增「優先郵件」

「Priority Messages」是收件匣置頂的新區塊，會顯示最緊急的電子郵件，例如當天的晚餐邀請或登機證。在收件匣中，使用者不再只能預覽電子郵件的前幾行文字，而是無須點開郵件就能檢視摘要。針對長郵件串，使用者只須輕點，即可查看相關細節。「Smart Reply」可以提供快速回信的建議內容，並能辨識電子郵件中的提問，確定所有問題都有相應的答覆。

錄音生成摘要

使用者現在可以在「備忘錄」和「電話」App 中錄製、轉錄及摘要音訊內容。當通話期間啟動錄音時，參與者會自動收到通知；通話結束後，Apple Intelligence 便會產出摘要，幫助使用者回顧重點資訊。

錄音生成摘要（Apple）

圖像生成功能

透過「Image Playground」，使用者可以在幾秒鐘內創作出有趣的圖像，並從動畫、插圖或素描等三種風格中進行挑選。「Image Playground」操作簡單，更直接內建在「訊息」等 App 中。它還可以在指定的 app 中使用，非常適合用來嘗試不同的概念及風格。所有圖像都在裝置端生成，讓使用者可以自由地嘗試各種圖像且不限數量。

在「訊息」中，使用者可以運用「Image Playground」，快速為朋友創作有趣的圖像，並看到與對話有關的個人化建議概念。

在「訊息」中，使用者可以運用「Image Playground」（Apple）

Genmoji創作

使用者可以創作原創的 Genmoji 來表現自我，並將表情符號帶至全新境界。只要簡單地輸入描述，就能產生專屬的 Genmoji 及其他額外選項。使用者甚至可以根據照片創作朋友和家人的 Genmoji。就像表情符號一樣，Genmoji 可以穿插在文字訊息裡、作為貼圖分享，或用作「點按回應」。

「Clean Up」新功能

新的「Clean Up」可以辨別並移除照片背景中不相干的物品，而不會不小心影響到主體。

Siri進入全新時代

Apple Intelligence 使 Siri 更深度地整合到系統體驗之中。藉由更豐富的語言理解能力，Siri 變得更自然、更配合情境，也更加個人化，能夠簡化並加速日常任務的執行。即便使用者口語不流暢，Siri 也能理解並維持指令脈絡依序處理。此外，使用者還可以對 Siri 打字，並在文字和語音之間切換，以當下最適合的方式與 Siri 進行交流。Siri 也採用全新設計，運作時螢幕邊緣會發出優雅的光芒。

Siri進入全新時代，會變得更聰明；更貼近生活。（Apple）

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